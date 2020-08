Polícia Civil elucida homicídio ocorrido no final de 2019 em Ubiratã

A Policia Civil de Ubiratã elucidou um homicídio que ocorreu no final de 2019. O crime aconteceu depois de um desentendimento entre diversas pessoas, no bairro Jardim Josefina II, vindo a culminar na morte de Sandro da Silva, conhecido como polaco.

A motivação do crime foi uma desavença entre os envolvidos. Sandro foi morto com uma estocada de faca, que atingiu a região do abdômen. A investigação durou aproximadamente 7 meses e a Polícia Civil já havia representado pela prisão preventiva do autor, que acabou sendo preso.

O autor permanece à disposição da justiça e deverá responder por homicídio qualificado.