Santa Casa recebe doação de álcool 70º e mão de obra de manutenção de ar condicionado

O Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã recebeu uma importante ajuda nessa fase de pandemia de Coronavírus. A Defesa Civil de Ubiratã e a Secretaria de Assistência Social repassaram para o hospital álcool líquido 70º e álcool em gel.

No mesmo momento um grupo de 6 empresários (Jhony, André, Adenilson, Anderson Gilson e Marquinhos) que trabalham com ar condicionado também realizavam um trabalho voluntário na Santa Casa doando a mão de obra na manutenção dos aparelhos de ar condicionado do hospital.

O prefeito Baco, a secretária da Assistência Social, Makie, a Ivete Menon e o responsável pela Defesa Civil em Ubiratã, Marcos Retamiro repassaram a doação do álcool para a presidente da Santa Casa, doutora Célia.