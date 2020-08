BAIRRO ESPERANÇA RECEBE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA PÚBLICA

Um dos bairros mais importantes da cidade, a Vila Esperança, recebeu recentemente muitos investimentos em infraestrutura pública, como a construção de uma praça na entrada do bairro, ampliação da unidade de saúde para melhor atender a população e o início das obras de uma quadra esportiva de areia. Somente nestas três obras foram investidos R$ 347.115,51.

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, juntamente com os vereadores Harri Tholken, João Duarte e Jorge Tozzi e os secretários Osmar Pires (Gabinete) e Eliane Omori Duarte (Assistência Social) estiveram nesta quarta-feira (12) realizando a entrega oficial das obras e visitando os locais que receberam as benfeitorias, conversando com servidores e com a comunidade.

PRAÇA ESPERANÇA

Em uma área construída de 780,77m², denominada Praça Esperança, através de um projeto de lei de autoria do vereador Harri Tholken, o local contempla parque infantil, academia, mesas e bancos, pergolado e gradil. Foram investidos com recursos próprios do município R$ 84.374,51.

AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE

A Unidade de Saúde do Bairro Esperança possuía uma área construída existente de 170,07m², o que não era suficiente para oferecer um atendimento adequado a população. Então, o local foi ampliado em mais 104,71m² e passou a contar com sala para agentes de saúde, sala multi-profissional, sala de vacinas, sala de coleta de preventivo, consultório diferenciado e dois banheiros com acessibilidade. Foram investidos na ampliação R$ 152.632,60.

QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

Um dos grandes sonhos da comunidade do Bairro Esperança que era ter um local adequado para pratica esportiva começou a se realizar com o inicio da construção de uma quadra esportiva de areia. Com uma área de 592,50m², a quadra será totalmente cercada com tela de nylon e cobertura com rede de nylon, contará com ducha, calçadas e iluminação. Investimento de R$ 110.108,40.

OUTRAS OBRAS

A Administração Municipal realizou nos últimos anos outros investimentos no Bairro Esperança, como galerias pluviais e urbanização na Avenida Raimundo Soares do Nascimento, recape asfáltico e pavimentação.