Altamira do Paraná registra 1ª morte por Covid-19. 74 óbitos em 17 cidades da região

A cidade de Altamira do Paraná registrou o primeiro óbito pelo novo coronavírus (Covid-19) na manhã desta sexta-feira (14). A 74ª morte em 17 municípios da região.

De acordo com nota divulgada pela secretaria de Saúde do município, a vítima é uma idosa de 88 anos de idade. A mulher estava internada no hospital municipal do município desde a última segunda-feira (10) com exame positivo para Covid-19.

A paciente tinha histórico de hipertensão e diabetes além de sequela de AVC e mal de Alzheimer. De acordo com a Saúde do município, os números de casos de coronavírus só vêm aumentando em Altamira do Paraná. Atualmente são 10 confirmações.

A orientação é que a população mantenha o distanciamento social evitando aglomerações e redobre a atenção com a higienização.

Mortes na Comcam Campo Mourão; (24) Goioerê (11) Terra Boa (6) Janiópolis (5) Araruna (7) Barbosa Ferraz (4) Peabiru (2) Quinta do Sol (3) Campina da Lagoa (2) Altamira do Paraná (1) Engenheiro Beltrão (1) Farol (1) Iretama (2) Luiziana (1) Mamborê (1) Moreira Sales (1) Quarto Centenário (1).

Fonte: Walter Pereira, Tribuna do Interior