Ampliação e reforma na Escola Municipal do Campo Porto dos Santos foi concluída

A Escola Municipal do Campo Porto dos Santos, localizada no Distrito de Yolanda foi reformada e ampliada com a construção de uma nova cozinha, dispensa, novo sanitário para os funcionários e depósito, além de duas salas que foram reformadas. São 94 metros quadrados de ampliação e reforma. Um investimento de R$ 155.249,00. Os recursos aplicados na obra são próprios do município.

Também foram adquiridos novos mobiliários e eletrodomésticos para a nova cozinha, totalizando investimento de R$ 13.435,00.

Durante a Semana Sempre Yolanda, o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, a secretária da Educação, Rosa Rodrigues, acompanhado dos vereadores Ivone Jorge, Aparecido Paula e Harri Tholken, fez a entrega oficial da obra para os funcionários, representante da APMF e a diretora Matilde Soares da Silva.

A Escola Municipal do Campo Porto dos Santos atende em dualidade com Colégio Estadual do Campo Maria Gomes Bizerra.