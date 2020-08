Casas populares em Yolanda e Ubiratã foram entregues para as famílias

Esta sexta-feira, dia 14 de agosto, foi de muita felicidade para 10 famílias do Distrito de Yolanda e 10 famílias de Ubiratã, que receberam as chaves e a documentação de suas novas moradias.

A entrega oficial aconteceu no período da manhã no Distrito de Yolanda, com a presença do representante da Itaipu Binacional, Eduardo Padua Viali e representantes da Cohapar – coordenador regional, Ben-Hur de Souza e o chefe do escritório de Campo Mourão, Paulo Roberto Sovinski. Na oportunidade, o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, acompanhado da secretária da Assistência Social, Eliane Omori Duarte – Makie e dos vereadores Ivone Jorge e Harri Thoken, fizeram a entrega oficial. Também participaram do ato, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antonio Hideraldo Magron, o Chefe de Gabinte, Osmar Pires, o assessor de Convênio, Márcio Vanderlinde e a assistente social, Carol Rinaldi.

As 10 casas populares foram destinadas para famílias em situação de vulnerabilidade e risco social que residem no Distrito de Yolanda. A construção dessas moradias fez parte de uma parceria entre o município de Ubiratã e a Itaipu Binacional.

No período da tarde, foram entregue a documentação para as famílias de Ubiratã que já estão morando nas casas. A entrega dessas moradias foi antecipada para atender a necessidade das famílias devido ao ciclone-bomba. Agora, eles receberam a documentação dos imóveis.

No total são 20 novas moradias populares que foram destinadas exclusivamente para famílias em situação de vulnerabilidade e risco social que foram previamente cadastradas pela Secretaria da Assistência Social e Itaipu, sendo 10 unidades no Distrito de Yolanda e outras 10 unidades na cidade de Ubiratã: (Jardim Josefina II – 5 casas e Conjunto Porto Seguro III – 5 casas).

Foram construídas 16 unidades com 31,89 m² e outras 4 casos com tamanho de 49,00 m². As casas são equipadas com sistema de energia solar.

O convênio com a Itaipu Binacional é no valor de R$ 1.280.083,50 (20 casas); muro de arrimo R$ 109.667,14 e calçadas e grama R$ 35.032,42 (recursos próprios do município), totalizando um investimento de R$ 1.424.783,06 e mais terreno e maquinários do município que fizeram a terraplenagem.