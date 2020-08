CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO GANHAM NOVOS PARQUES INFANTIS

Os pátios dos Centros de Educação Infantil (CMEIs) da rede municipal de educação receberam parquinhos infantis para as crianças. Os playgrounds foram adquiridos com recurso próprios e contam com escorregadores, escada, túnel, passarela, tobogã, balanço, entre outros. Os parques também contemplam a base, piso emborrachado, grade, e cobertura com sombrite. Tudo para contribuir no desenvolvimento das crianças dos Centros de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida (Yolanda), Lugar de Gente Feliz, Dona Mariquinha, Raio de Luz, Arte de Crescer e Edilia Amorim de Quadros.

Durante a Semana Sempre Yolanda, o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, a secretária da Educação, Rosa Rodrigues, acompanhado dos vereadores Ivone Jorge, Aparecido Paula e Harri Tholken, e equipe administrava visitou as instalações do CMEI Nossa Senha Aparecida que recebeu um dos parquinhos infantis.

Ainda faltam alguns detalhes para concluir a instalação da estrutura.Um investimento aproximado de R$ 37.230,00 em cada unidade.