Entrega oficial das melhorias no Estádio Municipal Claudinão

A Reforma do Estádio Claudinão era uma reivindicação antiga dos esportistas e torcedores ubiratanense. Diversas melhorias na estrutura e nova iluminação transformou a praça esportiva. E nesta sexta-feira, 14 de agosto, aconteceu a entrega oficial das melhorias com a presença do representante da Itaipu Binacional, Eduardo Pádua Viali. Participaram do ato o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Bartz, o secretário de Esportes e Lazer, Nicanor Kimura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antonio Hideraldo Magron, o assessor de Convênios, Márcio Vanderlinde, o chefe de Gabinete, Osmar Pires, além da equipe da Secretaria de Esportes.

A Itaipu foi grande parceira na implantação da nova iluminação destinando recursos na ordem de R$ 262.227,85, que somados com mais R$ 65.556,96, totalizaram um investimento de R$ 327.784,81. Foram instalados 8 postes com 25 metros cada e 48 refletores.

Antes da implantação da nova iluminação, na primeira etapa, foram reformados os vestiários masculino e feminino, reformadas as cabines de imprensa, os sanitários masculino e feminino, sendo feito adequações para acessibilidade, além de construídos vestiários para arbitragem (masculino e feminino) e um depósito.

Nessa fase do convênio o valor aplicado foi de R$ 272.893,27, através de recursos do Ministério dos Esportes, por meio de emenda parlamentar do senador Álvaro Dias e contrapartida do município.

Até agora foram investidos nas melhorias do Estádio Claudinão R$ 555.678,08. Ainda há mais uma etapa de investimentos no local.