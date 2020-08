Famílias de Ubiratã e Yolanda são beneficiadas com o Programa Criança Feliz

A Prefeitura de Ubiratã, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a adesão ao Programa Criança Feliz, do Governo Federal.

Após o período de implantação, a Secretaria da Assistência Social, está dando início a execução do programa.

Durante a Semana Sempre Yolanda, a equipe do Programa realizou as primeiras visitas as famílias, que serão acompanhadas no Distrito. Também foi realizada o termo de aceite junto às famílias.

O programa Criança Feliz tem como objetivo promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância, por meio de visitas periódicas.

O programa beneficiará gestantes, crianças de até três anos, e de seis anos de idades que são beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Inscritas no cadastro único.

A equipe do programa acompanhará e realizará visitas domiciliares periódicas às famílias.