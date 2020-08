Inaugurado o Centro de Esporte e Lazer do Distrito de Yolanda

Foi inaugurado na noite desta quinta-feira (13), o novo Centro de Esporte e Lazer do Distrito de Yolanda. Com a presença do prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, primeira-dama Makie, secretário de Esportes e Lazer, Nicanor Kimura, dos vereadores Ivone Jorge, Harri Tholken e Jorge Tozi, de representantes da Cooperativa Coagru e Cooperativa Integrada local e ainda da equipe da Secretaria de Esportes e do secretário de Serviços Urbanos, Marcos Retamiro.

O sonho virou realidade: o local que abrigava o Ginásio de Esportes de Yolanda após uma completa reforma e melhorias externas foi transformado em um centro esportivo e de lazer, com quadra de areia fechada com gradil, implantação de parquinho infantil, construção de quiosque, pista de caminhada, reforma do passeio, reforma da quadra de malha, além de nova e moderna iluminação e plantio de grama em todo o entorno.

O Ginásio de Esportes, situado na Avenida Valdir de Oliveira, também ganhou novos sanitários (sendo 01 masculino, 01 feminino e 01 com acessibilidade), além da pintura do prédio e da quadra poliesportiva.

Os recursos próprios do município, na ordem de R$ 385.988,43 (reforma e ampliações: R$ 322.638,43; parque infantil: R$ 16.999,00; na iluminação: R$ 46.351,00), foram bem investidos e transformou o local para beneficiar os moradores do Distrito de Yolanda que agora contam com uma nova praça esportiva e de lazer.