Parceria com Itaipu resultou pavimentação poliédrica em importantes estradas do município

O município de Ubiratã recebeu nesta sexta-feira, 14, a visita de um representante da Itaipu Binacional, Eduardo Pádua Viali, que juntamente com o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – baco, percorreu alguns locais que foram contemplados com obras através de uma parceria com a Itaipu. Acompanhado do vereador Harri Tholken, da secretária da Assistência Social, Eliane Omori Duarte – Makie, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Antonio Hideraldo Magron, do Chefe de Gabinete, Osmar Pires e do assessor de Convênio, Márcio Vanderlinde, a comitiva visitou as estradas Amazonas e João Pereira.

A Estrada Amazonas é uma via de ligação entre a Rodovia BR 369 (proximidades do Posto Brasília) até a Rodovia Ercides Rossetto (Vila Arco). Foi realizado calçamento poliédrico de 3.461 metros lineares em toda extensão da via, com a largura de 7 metros para favorecer o tráfego de caminhões, carretas e maquinários agrícolas, retirando o trânsito pesado do Distrito de Yolanda e também do perímetro urbano de Ubiratã. Somente nessa estrada foi investido R$ 727.626,53.

Na Estrada João Pereira (após a Comunidade São Francisco) também foi feito calçamento poliédrico em um trecho de 2 quilômetros e 300 metros. Um investimento de R$ 489.676,52.

Além do calçamento poliédrico, a parceria com a Itaipu resultou em cascalhamento, adequação de estradas e microbacias em diversas estradas e colocação de cisternas em pontos estratégicos.

O prefeito Baco agradeceu a parceria com a Itaipu Binacional.