Peabiru registra a terceira morte por covid-19

O município de Peabiru registrou a terceira morte pelo novo coronavirus, nesta sexta-feira. A vítima é uma mulher de 49 anos, que havia sido internada ontem na UTI do hospital Santa Casa, de Campo Mourão.

A secretária de Saúde de Peabiru, Viviane Bitencourt de Nigro, disse que a paciente tinha várias comorbidades. “Ela tinha hipertensão, doença pulmonar e obesidade. Passou por internamento recente por vários dias no Pronto Socorro, e após alguns dias da alta, apresentou agravamento no quadro, sendo diagnosticada com a covid e encaminhada ao Hospital Santa Casa, que é a referência”, relatou Viviane.

Peabiru tem 94 casos de covid-19, de acordo com o último boletim da Saúde, mas a maioria se recuperou da doença: 63.

Ainda estão sendo monitoradas, 91 pessoas, 27 estão em isolamento domiciliar e um outro está internado na Santa Casa. Com mais esse óbito, a região a 73 mortes pelo novo coronavirus.

Fonte: Clodoaldo Bonete, Tasabendo.com