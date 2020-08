Visita as futuras instalações da Unidade de Valorização de Recicláveis

Com a presença do representante da Itaipu Binacional, Eduardo Pádua Viali, lideranças de Ubiratã visitaram na tarde desta sexta-feira (14), as futuras instalações da UVR – Unidade de Valorização de Recicláveis, localizada na Estrada Vitória. Participaram da visita o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Bartz, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antonio Hideraldo Magron, a chefe de Divisão de Meio Ambiente Cleide Carvalho, a assessor de Convênios, Márcio Vanderlinde, a assessora de Assuntos Comunitários, Sandra Trivilin e o chefe de Gabinete, Osmar Pires.

A UVR – Unidade de Valorização de Recicláveis é destinada para coleta seletiva de recicláveis e valorização da Recitã – Associação dos catadores de Ubiratã. A entrega da obra atrasou devido a problemas ocasionados devido ao ciclone-bomba que danificou parte da estrutura.

A Itaipu Binacional foi grande parceria do município nessa obra com investimentos de R$ 718.028,47, sendo contrapartida do município de R$ 155.250,78.

UVR

Construção do barracão – 600 M²;

Ampliação dom espaço administrativo – 45,12 m²;

Construção de vestiários e banheiros – 26,19 m²;

Reforma do administrativo – 38,35 m².