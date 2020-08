Partidos políticos indicam Haroldo Medeiros Nascimento como pré-candidato a prefeito de Ubiratã

Os integrantes de partidos políticos de Ubiratã tem se movimentado nesse período que antecede as convenções partidárias para sugerir nomes que possam concorrer nas eleições municipais de 15 de novembro.



E nos últimos dias, partidos aliados à atual administração do prefeito Baco se reuniram e indicaram o nome do empresário do ramo de seguros, Haroldo Medeiros Nascimento, como pré-candidato a prefeito de Ubiratã.



Ele mesmo publicou em sua rede social algumas fotos com as lideranças municipais ligadas aos partidos PSD, PSC e MDB.



Os partidos ainda devem definir nos próximos dias um nome para compor a chapa como vice e depois apresenta-los nas convenções para aprovação.

