Homem é executado a tiros dentro de veículo em Campo Mourão

Mais um homicídio foi registrado em Campo Mourão nesta quarta-feira (29). O corpo de um homem de 37 anos, identificado como Cleverson Valentim Martins, foi encontrado em uma estrada rural na Comunidade Barreiro das Frutas com marcas de perfuração pelo corpo por disparo de arma de fogo. É o 20º homicídio desde o início do ano.



O corpo foi encontrado na estrada que dá acesso ao distrito de Silvolândia, a cerca de 8 quilômetros de Campo Mourão. Segundo informações, a vítima seguia em um VW/Fusca de cor amarela, com placas de Iretama, quando o atirador chegou ao lado e efetuou os disparos, fugindo em seguida.

Marcas de tiros foram encontradas na porta do motorista. Já o corpo da vítima foi encontrado em uma plantação de milho, às margens da estrada, a alguns metros do Fusca, que ficou atravessado entre a via e o mato na beira da estrada.



A suspeita é que ele tenha saído do carro para pedir ajuda. As Polícias Militar e Civil foram acionadas e estiveram no local para colher informações do crime. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima para exame de necropsia. Ainda não se sabe a motivação do assassinato. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Walter Pereira – Tribuna do Interior