Prefeitura realizará leilão de veículos e sucatas inservíveis ao município no dia 11 de agosto

A Administração Municipal “Todos Juntos Rumo ao Futuro”, através da Divisão de Licitação, realizará no dia 11 de agosto de 2020, às 8h30min, na sala de reuniões do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, localizada no 1º andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, o Leilão veículos e sucatas inservíveis ao município (Processo Licitatório Nº. 4944/2020 – Leilão 01/2020).

A licitação apresenta apenas um único lote, formado por 16 itens. Confira a baixo:

VEÍCULOS E SUCATAS QUE SERÃO LEILOADOS

– 121 sucatas de carteiras e mesas escolares com estrutura predominantemente de ferro – R$ 70,00;

– 96 sucatas de cadeiras escolares com estrutura predominantemente de ferro – R$ 50,00;

– 13 portas de madeira e de ferro – R$ 1.000,00;

– 16 monitores tubo CRT – R$ 250,00;

– Sucata eletrônica, sendo: 02 impressoras; 07 aparelhos de DVD; 02 no-breaks; 04 telefones; e, 08 televisores – R$ 300,00;

– 6 cadeiras de rodas – R$ 300,00;

– Sucatas diversas, sendo: 04 longarinas; 01 escada; 01 carro maca leito; 05 gavetas de arquivo; e, Demais sucatas de ferro – R$ 250,00;

– 03 sucatas de tanque de combustível – R$ 250,00;

– Ônibus Mercedes Benz/L 1113, Branco, Ano/Modelo 1981 – R$ 15.000,00;

– Caminhão Basculante Chevrolet C6503 Marrom Ano/Modelo 1974 – R$ 5.000,00;

– Ônibus Mercedez Benz Of/1113, 1983 – R$ 10.000,00;

– Ônibus Mercedez Benz/Of 1318, 1991 – R$ 10.000,00;

– Motoniveladora 120 B – Caterpillar – R$ 25.000,00;

– Caminhão Dodge 950 Basculante – 1981 – R$ 10.000,00;

– Caminhão Dodge 950 Basculante – 1977 – R$ 8.000,00;

– Ônibus Scania/K112 Cl 1989 – R$ 15.000,00;

O valor total do leilão é de R$ 100.470,00 (cem mil e quatrocentos e setenta reais).

O edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br, na aba Processos Licitatórios.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Ubiratã