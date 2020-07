Prorrogado “Toque de Recolher” em Ubiratã

A prefeitura de Ubiratã prorroga até dia 31 de agosto o toque de recolher para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município, no horário das 22 horas até às 06 horas do dia seguinte, previsto no art. 1° do Decreto n° 66, de 19 de junho de 2020.

A medida que teve o aval do comitê de combate a pandemia do Coronavírus em Ubiratã, visa evitar aglomeração nas ruas. Os resultados obtidos em Ubiratã nesse mês de vigência do “Toque de Recolher” foram positivos e por isso a necessidade de se estender por mais um período conforme o novo decreto nº 91, de 29 de julho de 2020.

Clique no link para ter acesso ao decreto:

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/290720151626_decreto_912020_pdf.pdf

Fonte: Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Ubiratã

Data de Publicação: 30/07/2020