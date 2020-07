Uma em cada 100 mulheres não sentirá dor durante o parto devido a genes raros

Pesquisadores da Universidade de Cambridge dizem ter encontrado uma variante rara de um gene que explica por que algumas mulheres não precisam de alívio da dor ao dar à luz.

Se tivéssemos que lhe dizer uma coisa que todas as mulheres sabem com certeza é que o parto é incrivelmente doloroso.

Mas, como se vê, isso pode não ser o caso para todos.

Especialistas afirmam que algumas mulheres não sentem dor durante o parto, devido a um gene raro.

Segundo pesquisadores da Universidade de Cambridge, cerca de uma em cada 100 mulheres tem uma variante rara do gene KCNG4, que está associado a um limiar de dor mais alto.

Essa variante significa que eles não precisam de alívio da dor ao dar à luz, pois agem “como uma epidural natural”.

As descobertas foram publicadas na revista Cell Report, e os pesquisadores esperam que seu trabalho possa “abrir caminhos para o desenvolvimento de novos medicamentos para controlar a dor”.

Os cientistas acreditam que a variante genética reduz a capacidade das células nervosas de enviar sinais de dor ao cérebro.

O Dr. Ewan St John Smith, da Universidade de Cambridge, co-autor sênior do estudo, explicou: “A variante genética que encontramos em mulheres que sentem menos dor durante o parto leva a um ‘defeito’ na formação do interruptor no células nervosas.

“De fato, esse defeito age como uma epidural natural. Isso significa que é necessário um sinal muito maior – em outras palavras, contrações mais fortes durante o parto – para ativá-lo.

“Isso torna menos provável que os sinais de dor possam atingir o cérebro”.

Então, como eles encontraram a variante genética?

A equipe estudou um grupo de mulheres no Hospital de Addenbrooke que deram à luz seu primeiro filho em um parto vaginal sem complicações – e sem alívio da dor.

“É incomum que as mulheres não solicitem gás e ar, ou epidural para aliviar a dor durante o parto, principalmente durante o parto pela primeira vez”, disse Michael Lee, primeiro autor do estudo.

Eles realizaram vários testes no grupo e, em seguida, realizaram os mesmos testes em várias mulheres que receberam alívio da dor durante um parto semelhante.

A partir disso, descobriram que as mulheres que não necessitaram de alívio da dor apresentaram maior tolerância ao calor, frio e pressão mecânica, além de dor.

Uma análise das sequências genéticas das mulheres revelou que elas tinham uma maior prevalência de uma variante genética chamada KCNG4.

O KCNG4 ajuda na produção de uma proteína que faz parte de um ‘portão’, controlando o sinal elétrico que flui ao longo de nossas células nervosas.

Diz-se que a variante rara encontrada reduz a capacidade de abrir o portão e acender os nervos.

O professor David Menon, co-autor sênior do estudo, acrescentou: “Essa abordagem de estudar indivíduos que mostram extremos inesperados da experiência da dor também pode encontrar uma aplicação mais ampla em outros contextos, ajudando-nos a entender como experimentamos a dor e desenvolvemos novos medicamentos para tratar. ”

Traduzido e adaptado por equipe Minilua

Fonte: Mirror