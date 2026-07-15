21 bairros de Curitiba e região sem água hoje. Lista completa revela regiões desabastecidas

Moradores de Curitiba, Campo Largo e da cidade de Teixeira Soares enfrentam problemas de desabastecimento de água nesta quarta-feira (15). As interrupções no fornecimento, que tiveram início em sua maioria na terça-feira (14) devido a episódios de falta de energia elétrica, seguem em processo de recuperação de sistema, com previsão de normalização gradual ao longo do dia. Ao todo são 21 bairros em Curitiba e região afetados pela falta de água.

Curitiba e Campo Largo

Uma falta de energia elétrica registrada na manhã de terça-feira (14), por volta das 09h, afetou o sistema de distribuição que atende bairros de Curitiba e o município vizinho de Campo Largo. De acordo com informações oficiais da Sanepar, a normalização completa do serviço está prevista para o período da manhã de hoje, 15 de julho.

Na capital paranaense, os bairros diretamente afetados pela pane elétrica são: Bigorrilho, Campina do Siqueira, Cidade Industrial, Campo Comprido, Mossunguê, Augusta, Santo Inácio, Riviera, São Braz e Orleans.

Na Região Metropolitana, em Campo Largo, o impacto atinge os moradores do Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Cercadinho e Vila Torres 1.

Outras regiões da capital sem água

Ainda em Curitiba, uma segunda ocorrência de falta de energia iniciada às 12h de terça-feira (14) comprometeu o fornecimento em outra importante região da cidade. O reestabelecimento do serviço também está programado para ocorrer de forma paulatina durante a manhã desta quarta-feira (15).

Os pontos com potencial desabastecimento englobam partes dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Cajuru, Hauer, Uberaba, Jardim das Américas e Guabirotuba.

Teixeira Soares

No interior do estado, no município de Teixeira Soares, a interrupção no abastecimento de água se dá por um motivo diferente. A Sanepar realiza trabalhos programados para a higienização de reservatórios na localidade desde as 08h desta quarta-feira (15).

Segundo o cronograma da companhia, os trabalhos devem ser concluídos e o fornecimento de água normalizado de forma gradual ao longo da noite de hoje, 15 de julho.

Lista completa dos bairros sem água em Curitiba e região

Ao todo, a falta de energia elétrica afetou o abastecimento em 17 bairros de Curitiba e 4 bairros de Campo Largo, na Região Metropolitana. Confira a divisão completa das localidades impactadas pelas duas ocorrências da Sanepar:

Curitiba (17 bairros afetados):

Alto Boqueirão

Augusta

Bigorrilho

Boqueirão

Cajuru

Campina do Siqueira

Campo Comprido

Cidade Industrial

Guabirotuba

Hauer

Jardim das Américas

Mossunguê

Orleans

Riviera

Santo Inácio

São Braz

Uberaba

Campo Largo (4 bairros afetados):

Cercadinho

Jardim Keli Cristina

Vila Gilcy

Vila Torres 1

Ficou sem água? Reclame

Se você está sem água, o contato direto com a Sanepar pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento disponível 24 horas. Para agilizar o registro da ocorrência, certifique-se de ter em mãos a sua conta de luz/água ou o número da matrícula do imóvel.

Como alternativa digital, a reclamação e a consulta de serviços podem ser realizadas por meio do aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou acessando o menu “Minha Sanepar” diretamente no site oficial da companhia.