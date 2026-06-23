5 looks que mostram que a mule é o sapato para investir no inverno

Se durante muito tempo a mule foi associada aos dias de meia-estação, o street style recente mostra que ela também merece um lugar no guarda-roupa de inverno. A combinação com meias, casacos estruturados e peças de alfaiataria amplia as possibilidades do calçado e revela um lado mais versátil do modelo. Nos looks com mule, o segredo está justamente em brincar com contrastes: mostrar um pouco da pele, destacar as meias ou equilibrar a leveza do sapato com camadas mais robustas. Abaixo, confira cinco maneiras de apostar nessa fórmula.

Clássico descomplicado





Fonte: Instagram/@_livmadeline

A mule preta sem salto acompanha o jeans e o sobretudo sem roubar a atenção da produção, mas faz diferença no resultado final. O modelo deixa o look mais leve do que uma bota faria e reforça a elegância da composição.

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Cor nos detalhes





Fonte: Instagram/@linda.sza

Ao lado da minissaia e da meia-calça colorida, a mule de bico fino e salto cria uma produção divertida sem perder a sofisticação. É uma boa forma de incorporar pontos de cor ao inverno sem precisar recorrer a peças chamativas.

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Transparência estratégica





Fonte: Instagram/@sylviemus_

A meia-calça translúcida funciona como uma ponte entre a mule e o car coat, tornando o visual mais apropriado para as baixas temperaturas. O resultado é uma produção que equilibra delicadeza e funcionalidade sem esforço.

Minimalismo com textura





Fonte: Instagram/@haileybieber

A blusa de couro traz profundidade para a produção sem precisar recorrer a estampas ou cores chamativas. Ao lado da calça de alfaiataria, a mule flat ajuda a equilibrar sofisticação e conforto, criando um look elegante que funciona perfeitamente para o dia a dia.

Básico bem construído





Fonte: Instagram/@lindatol_

Suéter cinza e calça marrom formam uma combinação clássica, mas a mule de salto e bico fino é o detalhe que deixa tudo mais refinado. É uma prova de que, muitas vezes, um único acessório é suficiente para transformar peças básicas em uma produção com mais intenção de styling.

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