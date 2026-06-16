Alerta amarelo: Inmet prevê chuvas intensas no RS entre quinta (18) e sexta-feira (19)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou, nesta terça-feira (16), um alerta para chuvas intensas no Rio Grande do Sul. O aviso vale entre a noite de quinta (18) e durante boa parte da sexta-feira (19).

Conforme o Instituto, deve haver chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O alerta também fala em ventos intensos (40-60 km/h).