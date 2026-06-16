Alerta amarelo: Inmet prevê chuvas intensas no RS entre quinta (18) e sexta-feira (19)

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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou, nesta terça-feira (16), um alerta para chuvas intensas no Rio Grande do Sul. O aviso vale entre a noite de quinta (18) e durante boa parte da sexta-feira (19).
Conforme o Instituto, deve haver chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O alerta também fala em ventos intensos (40-60 km/h).
O aviso e válido para todo o território gaúcho. O alerta do Inmet prevê ainda chuvas em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.
O alerta é amarelo, o de menor intensidade na escala do Inmet. Então é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Fonte do Artigo
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