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🔥 ALÔ, EXPOJUR! DOMINGÃO É DIA DE NECO BBQ! 🔥
Neste domingo (19/07) esperamos você e toda a sua família para um Almoço Especial na ExpoJur 2026!
🥩 Preparamos um cardápio caprichado, com carnes assadas na brasa e acompanhamentos que fazem toda a diferença:
🔥 Costela
🔥 Panceta à Pururuca
🔥 Fraldinha e maminha
🔥 e mais carnes nobres na parrilha
🍚 Arroz Branco
🍲 Feijão Gordo
🥗 Maionese Cremosa
🥬 Mix de Saladas
🥖 Farofa Especial
Tudo preparado com o padrão de qualidade da NECO BBQ para proporcionar uma verdadeira experiência gastronômica.
⚠️ Garanta sua reserva e não deixe para a última hora!
📞 Silvana: (44) 99905-2030
📞 Neco: (44) 99924-3634
Esperamos você na ExpoJur 2026! Vem viver o sabor do verdadeiro churrasco com a NECO BBQ! 🔥🥩
#ExpoJur2026 #NecoBBQ #AlmoçoEspecial
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