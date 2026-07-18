🔥 ALÔ, EXPOJUR! DOMINGÃO É DIA DE NECO BBQ! 🔥

Neste domingo (19/07) esperamos você e toda a sua família para um Almoço Especial na ExpoJur 2026!

🥩 Preparamos um cardápio caprichado, com carnes assadas na brasa e acompanhamentos que fazem toda a diferença:

🔥 Costela

🔥 Panceta à Pururuca

🔥 Fraldinha e maminha

🔥 e mais carnes nobres na parrilha

🍚 Arroz Branco

🍲 Feijão Gordo

🥗 Maionese Cremosa

🥬 Mix de Saladas

🥖 Farofa Especial

Tudo preparado com o padrão de qualidade da NECO BBQ para proporcionar uma verdadeira experiência gastronômica.

⚠️ Garanta sua reserva e não deixe para a última hora!

📞 Silvana: (44) 99905-2030

📞 Neco: (44) 99924-3634

Esperamos você na ExpoJur 2026! Vem viver o sabor do verdadeiro churrasco com a NECO BBQ! 🔥🥩

#ExpoJur2026 #NecoBBQ #AlmoçoEspecial

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