Assalto no Batel, falta de água e trânsito na Linha Verde

Bom dia, Paraná! Terça-feira (23) começou movimentada em Curitiba e região metropolitana. Na segurança pública, o destaque fica para o assalto armado a uma joalheria no Batel e a prisão de uma mulher com R$ 300 mil em drogas na CIC, enquanto na política, o vereador Eder Borges enfrenta processo por quebra de decoro. Quem precisa circular pela cidade deve ficar atento às novas mudanças no trânsito da Linha Verde e, principalmente, ao abastecimento, já que uma mega falta de água afeta 36 bairros hoje. Para completar o seu dia, o boletim traz a previsão do tempo com frio persistente, dicas culturais com Maria Gadú, receitas especiais e os números da loteria.

Confira abaixo o resumo completo com os principais links e indicadores desta manhã:

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 23/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Homens armados assaltam joalheria em shopping no Batel

2️⃣ Eder Borges é alvo de processo na Câmara de Curitiba por suposta quebra de decoro parlamentar

3️⃣ Mulher é presa com cerca de R$ 300 mil em maconha na CIC

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba muda após estudos e fluxo intenso na Linha Verde: tempo real

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Nublado com 11°C.

🌤️ Hoje: Mín: 9°C / Máx: 12°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 8°C / Máx: 12°C.

Saiba mais na previsão do tempo completa

💧 Serviços (Água/Luz)

Mega falta de água afeta 36 bairros na Grande Curitiba hoje; veja a lista completa

😋 Escolha do Editor

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🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 39,4 milhões (Paga para aposta de Nova Iguaçu – RJ)

💎 Lotofácil: R$ 4,1 milhões (Dividido entre seis apostas)

🍀 Quina: Não informada

Veja aqui os resultados das Loterias

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Maria Gadú e tributo a Michael Jackson agitam a semana em Curitiba

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:10

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 170.370 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,86

Sanepar (SAPR11): R$ 38,13

Dólar: R$ 5,17

Euro: R$ 5,89

Soja: R$ 129,19

Milho: R$ 63,04

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