Buscas por menino autista desaparecido em Araucária mobilizam forças de segurança e voluntários no Paraná

Operação de resgate em Araucária concentra esforços em um raio de 15 quilômetros para localizar a criança autista que desapareceu na área externa de casa

O desaparecimento de João Gabriel Ferreira dos Santos, um menino autista de cinco anos, gerou uma grande mobilização em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A criança, que não verbaliza, sumiu há dois dias enquanto estava na residência da família.

As autoridades locais mantêm o otimismo sobre o desfecho do caso, trabalhando incansavelmente para localizar o garoto. O empenho das equipes de resgate reflete a gravidade da situação e a urgente necessidade de encontrar o menino em segurança.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, as autoridades seguem dedicadas a procurar por cada detalhe no terreno da região, conforme noticiado pelas fontes oficiais.

Estratégias de busca e desafios no terreno

O coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário da Sesp, afirmou que a esperança de encontrar a criança com vida permanece intacta. As buscas estão concentradas em um raio de 15 quilômetros ao redor da residência onde a família mora.

A operação conta com o apoio de policiais, bombeiros e voluntários civis. O objetivo é realizar uma varredura minuciosa, buscando, como descreveu o secretário, em cada canto possível da área delimitada para garantir que nada passe despercebido.

O impacto do autismo nas operações de resgate

Um dos maiores desafios enfrentados pelas equipes é a condição de autismo não verbal da criança. Segundo o tenente Marcola, o barulho excessivo de drones e helicópteros pode acabar assustando o menino, o que exige cautela extrema.

Por esse motivo, as buscas feitas por terra com o auxílio de cães farejadores tornaram-se os recursos mais eficazes. A área apresenta locais de risco, como matas densas, tanques de água e fossas, exigindo atenção dobrada dos socorristas.

Tecnologia a serviço da localização

Além da estrutura física, a Polícia Civil do Paraná utiliza o sistema Amber Alert, uma ferramenta que notifica usuários de redes sociais em um raio de 160 quilômetros. O sistema foi implementado no estado em maio de 2024.

O alerta é disparado em situações de risco iminente à vida. A mensagem fica ativa por pelo menos 24 horas nas plataformas da Meta, buscando ampliar o alcance da procura e incentivar que a população colabore com informações cruciais.

Como colaborar com as autoridades

Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de João Gabriel deve entrar em contato imediato com os canais oficiais. A colaboração da população é fundamental para o sucesso das buscas neste momento crítico.

As denúncias podem ser feitas através do telefone 190, da Polícia Militar, ou pelo número (41) 3270-1950, que pertence ao Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial, o TIGRE.

Perguntas Frequentes

Onde as buscas pelo menino estão concentradas? As buscas ocorrem em um raio de 15 quilômetros em torno da residência da família, localizada em Araucária.

Quais recursos estão sendo usados no resgate? Estão sendo utilizados helicópteros, drones com câmera térmica, scanners aquáticos, viaturas e cães farejadores.

Como a condição da criança influencia as buscas? Por ser autista e não verbal, o menino pode se assustar com o barulho de aeronaves, tornando as buscas em solo com cães mais seguras.

O que é o Amber Alert? É uma ferramenta que envia alertas de desaparecimento para usuários de redes sociais em um raio de 160 quilômetros do local do sumiço.

Para onde ligar caso tenha informações? As informações devem ser enviadas para o 190 da Polícia Militar ou para o TIGRE pelo telefone (41) 3270-1950.