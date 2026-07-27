Caiado vê Flávio acuado por denúncias e diz que é único capaz de vencer PT

O candidato Ronaldo Caiado (PSD) afirmou à CNN, neste domingo (26), que a única candidatura capaz de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a dele. Segundo o ex-governador, o senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está acuado diante das recentes denúncias.

“Não existe candidatura mais consolidada que a nossa. A única candidatura que bate o Lula, que chega lá, é a nossa”, disse Caiado.

Segundo ele, a queda de Flávio nas pesquisas decorre das denúncias que recaem sobre o senador, que, na avaliação do ex-governador, não tem “dado uma resposta convincente”.

“Não existe nada que tenha sido colocado por mim. Foram fatos identificados na trajetória dele, em relação à sua vida pregressa, às denúncias que vieram, como rachadinha, caso Master e notas fiscais. Isso é de conhecimento de toda a população brasileira“, disse Caiado.

Na avaliação do ex-governador, a candidatura de Flávio é “o peru de Natal que o Lula quer servir no segundo turno”. Segundo ele, em um eventual confronto entre os dois, o senador precisaria se explicar durante os debates.

“Com tamanhas fragilidades, se ele vai para um debate com o Lula, vai ter que ficar se explicando: problema do Master, problema de rachadinha (…)”, afirmou.

Por fim, Caiado se posicionou como uma terceira via, afirmando que os eleitores da esquerda “absorvem a falta de conduta ética do Lula e aceitam isso”, enquanto os da direita seriam surpreendidos por novos desdobramentos do caso Master e pelo desentendimento de Flávio com a madrasta.

“Todas essas que aconteceram, em relação ao Banco Master, em relação ao desconhecimento do fato, do atrito com a madrasta, de repente a surpresa de ter uma carta, o problema das notas fiscais, tudo isso são vocês mesmos que noticiaram. São essas surpresas que acontecem quando, de viva-voz, ele disse que não conhecia sequer o Vorcaro”, disse.

Mais cedo, o PSD oficializou a candidatura de Caiado para disputar o Palácio do Planalto, durante convenção nacional realizada em São Paulo. Em seu discurso, ele reforçou propostas para a segurança pública, fez críticas ao PT e, sem mencionar nomes, também alfinetou o “outro lado”. Segundo analistas da CNN, o ex-governador deve apostar em sua biografia para tentar evitar um segundo turno antecipado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que lideram a corrida eleitoral.

Na entrevista coletiva deste domingo, Caiado apresentou o que deve ser um dos principais mantras da campanha: ele tem mais condições de derrotar Lula em um eventual segundo turno, enquanto votar em Flávio seria, na prática, facilitar a reeleição do petista.

As declarações fazem referência à última pesquisa da Real Time Big Data, que apontou o ex-governador numericamente à frente do presidente no segundo turno. Na simulação, Caiado tem 44% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 43%. Pela margem de erro, os adversários estão tecnicamente empatados. Já na disputa com o senador, o presidente aparece com 45% das intenções de voto, contra 42% de Flávio, o que também configura um empate técnico.

Entrevistas

A CNN Brasil convidou os cinco pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas para entrevistas no estúdio da emissora ou no local da respectiva convenção partidária após o evento. Flávio Bolsonaro, do PL, disse ter compromissos prévios e não pôde agendar a entrevista. Romeu Zema, do Novo, e Renan Santos, do Missão, confirmaram presença. Lula, do PT, ainda não respondeu.