Candidatos ao governo do Paraná fazem agendas em cinco cidades e participam de entrevistas
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Curitiba, Londrina, Cornélio Procópio, Jaguariaíva e Castro receberam candidatos nesta terça; atividades incluem sabatinas, reuniões com empresários e sindicalistas e panfletagem.
Nesta terça-feira (22 de setembro de 2026), cinco cidades do Paraná receberam agendas de candidaturas ao governo do Estado. Conforme levantamento do G1, as atividades previstas incluíram entrevistas, sabatinas e encontros com representantes sindicais e empresariais.
Os candidatos percorreram diferentes regiões — da capital aos Campos Gerais — com compromissos públicos e reuniões com lideranças locais.
Principais agendas do dia
Requião Filho (PDT): concede três entrevistas à imprensa, se encontra com vereadores e sindicalistas e termina o dia em um evento em Londrina.
Sandro Alex (PSD): participa de duas sabatinas, de uma reunião com sindicalistas e de outra com empresários.
Sergio Moro (PL): visita sindicato, concede duas entrevistas e participa de sabatinas.
Alexandre Salomão (Mobiliza): realiza agenda em Londrina com entrevistas e reuniões com lideranças.
Luiz França (Missão): passa o dia nos Campos Gerais, com compromissos em Jaguariaíva e Castro.
Samuel Mattos (PSTU): faz panfletagem na região da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, pela manhã e após às 18h.
Adriano Funileiro (PCO) e Tayná Miessa (UP): não divulgaram agenda de campanha.
Contexto eleitoral
No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo.