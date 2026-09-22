Candidatos ao governo do Paraná fazem agendas em cinco cidades e participam de entrevistas

Curitiba, Londrina, Cornélio Procópio, Jaguariaíva e Castro receberam candidatos nesta terça; atividades incluem sabatinas, reuniões com empresários e sindicalistas e panfletagem.

Nesta terça-feira (22 de setembro de 2026), cinco cidades do Paraná receberam agendas de candidaturas ao governo do Estado. Conforme levantamento do G1, as atividades previstas incluíram entrevistas, sabatinas e encontros com representantes sindicais e empresariais.

Os candidatos percorreram diferentes regiões — da capital aos Campos Gerais — com compromissos públicos e reuniões com lideranças locais.

Principais agendas do dia

Requião Filho (PDT) : concede três entrevistas à imprensa, se encontra com vereadores e sindicalistas e termina o dia em um evento em Londrina.

: concede três entrevistas à imprensa, se encontra com vereadores e sindicalistas e termina o dia em um evento em Londrina. Sandro Alex (PSD) : participa de duas sabatinas, de uma reunião com sindicalistas e de outra com empresários.

: participa de duas sabatinas, de uma reunião com sindicalistas e de outra com empresários. Sergio Moro (PL) : visita sindicato, concede duas entrevistas e participa de sabatinas.

: visita sindicato, concede duas entrevistas e participa de sabatinas. Alexandre Salomão (Mobiliza) : realiza agenda em Londrina com entrevistas e reuniões com lideranças.

: realiza agenda em Londrina com entrevistas e reuniões com lideranças. Luiz França (Missão) : passa o dia nos Campos Gerais, com compromissos em Jaguariaíva e Castro.

: passa o dia nos Campos Gerais, com compromissos em Jaguariaíva e Castro. Samuel Mattos (PSTU) : faz panfletagem na região da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, pela manhã e após às 18h.

: faz panfletagem na região da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, pela manhã e após às 18h. Adriano Funileiro (PCO) e Tayná Miessa (UP): não divulgaram agenda de campanha.

Contexto eleitoral

No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo.

Fonte: G1.