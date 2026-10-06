Christa Pike, presa no corredor da morte nos EUA, está consciente após execução fracassada, dizem advogados

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Christa Pike, presa no corredor da morte nos Estados Unidos, está “consciente e falando” após uma tentativa de execução fracassada, informaram seus advogados, segundo a BBC.
De acordo com a declaração dos defensores divulgada na terça-feira, Pike, 50 anos, continua recebendo cuidados médicos críticos enquanto permanece algemada em um hospital de Nashville, no Tennessee. A presa havia sobrevivido a duas injeções letais na semana passada e sido transferida para tratamento.
Pike foi condenada à pena de morte após ser considerada culpada pelo assassinato de Colleen Slemmer em 1995, conforme relata a BBC.
Nos dias seguintes à execução frustrada, os advogados haviam afirmado que ela estava inconsciente enquanto equipes médicas tentavam limpar o corpo do pentobarbitol injetado durante a tentativa de execução, segundo a mesma reportagem.
A BBC acrescenta que a matéria está em atualização e que mais detalhes podem ser publicados posteriormente.