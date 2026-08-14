CHUTE E EMPURRÕES: CONFUSÃO E AGRESSÃO INTERROMPEM LEILÃO MUNICIPAL EM IRACEMA D

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CHUTE E EMPURRÕES: CONFUSÃO E AGRESSÃO INTERROMPEM LEILÃO MUNICIPAL EM IRACEMA DO OESTE
Uma confusão entre participantes interrompeu por alguns minutos o Leilão Municipal de bens e veículos inservíveis da Prefeitura de Iracema do Oeste, realizado nesta quarta-feira (12), na Câmara de Vereadores.
Segundo informações, a briga teria começado durante a disputa por um dos lotes. Um dos participantes teria agredido outro com um chute e empurrões. Os organizadores intervieram para conter a situação, com auxílio do secretário municipal de Saúde, Leônidas Neubern Rodrigues Neto.
A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local. Após a situação ser controlada, o leilão foi retomado e seguiu normalmente.
Apesar do episódio, o evento terminou com um resultado expressivo para os cofres públicos. Dos 18 lotes ofertados, 17 foram arrematados, gerando uma arrecadação de R$ 1.200.600,00.
Ao todo, 80 participantes estavam inscritos no leilão.
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