CHUTE E EMPURRÕES: CONFUSÃO E AGRESSÃO INTERROMPEM LEILÃO MUNICIPAL EM IRACEMA D

CHUTE E EMPURRÕES: CONFUSÃO E AGRESSÃO INTERROMPEM LEILÃO MUNICIPAL EM IRACEMA DO OESTE

Uma confusão entre participantes interrompeu por alguns minutos o Leilão Municipal de bens e veículos inservíveis da Prefeitura de Iracema do Oeste, realizado nesta quarta-feira (12), na Câmara de Vereadores.

Segundo informações, a briga teria começado durante a disputa por um dos lotes. Um dos participantes teria agredido outro com um chute e empurrões. Os organizadores intervieram para conter a situação, com auxílio do secretário municipal de Saúde, Leônidas Neubern Rodrigues Neto.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local. Após a situação ser controlada, o leilão foi retomado e seguiu normalmente.

Apesar do episódio, o evento terminou com um resultado expressivo para os cofres públicos. Dos 18 lotes ofertados, 17 foram arrematados, gerando uma arrecadação de R$ 1.200.600,00.

Ao todo, 80 participantes estavam inscritos no leilão.

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