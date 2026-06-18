Com chegada de concorrente, Eurofarma faz nova redução de até 48% no preço de canetas emagrecedoras | Empresas

A brasileira Eurofarma anunciou nesta quinta-feira (18) nova dinâmica de preços para as versões locais das canetas emagrecedoras que a companhia vende no país desde o ano passado em parceria com a dinamarquesa Novo Nordisk. A medida representa redução de até 48% para as doses de 1 miligrama da Poviztra, versão local da caneta emagrecedora Wegovy, e da Extensior, versão local do Ozempic, indicado para o tratamento de diabetes.

O anúncio da brasileira acontece na mesma semana em que a primeira semaglutida sintética análoga ao Ozempic, a Ozivy, da concorrente EMS, começou a ser vendida em farmácias a partir de R$ 452, mas que também já começaram a ser comercializadas com preço ainda menor, se adquiridas em combo. O movimento mostra que a dinâmica de ajuste de preços tem entrado em um período mais agressivo.

No programa de fidelidade da farmacêutica, a Eurofarma vendia o combo de 0,25 miligrama e 0,5 miligrama da Poviztra por R$ 599 desde abril deste ano, quando anunciou um primeiro ajuste de preço. O novo desconto para este combo será de 2% e ele passará a custar R$ 590. Contudo, na continuidade do tratamento, a dose de 1 miligrama, que custava R$ 599, agora custará R$ 309, redução de 48%.

Para a Extensior, também neste programa de fidelidade e se adquiridas desde o início do tratamento, a dose dual de 0,25 e 0,5 miligrama da caneta Extensior continua custando R$ 399, mas na continuidade do tratamento, com a dose de 1 miligrama, passará a custar R$ 309. A mudança na dose maior desta caneta representa queda de 48% na comparação com preço praticado antes, de R$ 599.

As canetas também têm novos descontos se adquiridas individualmente. Para a dose de 0,25 miligrama da Poviztra, ele será de 40% (R$ 445 contra os R$ 744 de antes), para a de 0,5 miligrama, de 46% (R$ 445 contra R$ 819), e para a de 1 miligrama, de 42% (R$ 490 contra R$ 849).

Para a Extensior, os novos descontos na compra individual são de 46% para a dose dual de 0,25 e 0,5 miligrama (R$ 445 contra R$ 819), e de 42% para a dose de 1 miligrama (R$ 490 contra R$ 849).

“Esse é um dos movimentos que fazem com que nossos pacientes mantenham o tratamento”, disse Andréa Frazão, diretora de prescrição médica da Eurofarma, em evento com jornalistas em São Paulo. “Apenas Poviztra e Wegovy possuem indicações hoje para obesidade no país. Somos a primeira farmacêutica brasileira a trazer a semaglutida biológica original. As outras que chegam no mercado tem outras características”, acrescentou.

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Corinthia Mes