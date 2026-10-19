Como fazer live no TikTok: requisitos e passo a passo

Para fazer live no TikTok, toque no botão +, arraste o menu inferior da câmera até LIVE, dê um nome à transmissão, escolha a imagem de capa e comece. Mas a opção LIVE só aparece para contas que cumprem os requisitos do TikTok: ser maior de idade e, em muitas contas, ter um número mínimo de seguidores. Se a opção não aparece para você, esse costuma ser o motivo.

A seguir, os requisitos, o passo a passo e como fazer a primeira live dar certo, mesmo numa cidade pequena.

Os requisitos

O TikTok pede 18 anos ou mais para entrar ao vivo e para receber presentes na transmissão. Muitas contas também precisam de um número mínimo de seguidores; o número mais citado é 1.000, mas o TikTok pode aplicar regras diferentes por região e por conta. A regra que vale para você aparece no próprio aplicativo: se a LIVE não está disponível, a tela costuma dizer o que falta.

Outros motivos para a opção não aparecer: aplicativo desatualizado, violações recentes das diretrizes da comunidade ou conta muito nova. Vale atualizar o aplicativo e abrir a área de status da conta, que mostra se há alguma restrição.

Passo a passo

Abra o TikTok e toque em +. Deslize até LIVE no menu da parte de baixo da câmera. Escolha uma capa e escreva um título que diga o que vai acontecer (“live da feira de sábado”, “tirando dúvidas sobre a safra”). Ajuste as opções: filtros, filtro de palavras nos comentários e moderadores (pessoas de confiança que podem remover comentários ofensivos). Toque em Ficar ao vivo. Para encerrar, toque no botão do canto e confirme.

No computador, o TikTok também oferece uma ferramenta própria de transmissão, para quem quer usar uma câmera melhor ou transmitir um jogo.

Antes de entrar ao vivo

Avise. Poste um vídeo curto um ou dois dias antes dizendo o dia e o horário. O TikTok permite criar um evento de LIVE para os seguidores receberem lembrete.

Poste um vídeo curto um ou dois dias antes dizendo o dia e o horário. O TikTok permite criar um evento de LIVE para os seguidores receberem lembrete. Internet. Use Wi-Fi ou um sinal forte. Live que trava perde gente.

Use Wi-Fi ou um sinal forte. Live que trava perde gente. Celular parado e na vertical, na altura dos olhos, com a luz na sua frente.

na altura dos olhos, com a luz na sua frente. Roteiro. Três ou quatro tópicos. Lives de 30 minutos a uma hora funcionam bem para começar.

Durante a live

Cumprimente as pessoas pelo nome, responda os comentários em voz alta e repita o tema de tempos em tempos, porque gente nova chega o tempo todo. Dá para convidar pessoas para dividir a tela, o que funciona bem em entrevistas e bate-papos. Defina uma meta simples (“chegando a 50 pessoas, mostro a receita secreta”) para manter o público animado.

O requisito de seguidores e as primeiras lives

Para muita gente, a parte mais difícil é chegar ao mínimo de seguidores que libera a LIVE. O caminho natural são vídeos curtos todos os dias: são eles que o TikTok distribui para quem ainda não segue você, e um vídeo que funciona traz dezenas de seguidores de uma vez.

Algumas pessoas aceleram esse começo comprando seguidores brasileiros no TikTok. Pese bem antes: o TikTok trata números inflados como violação das suas regras, contas falsas podem ser removidas, e seguidor que não assiste aos seus vídeos não aparece nas suas lives. Live com público depende de gente que quer ver você, então mantenha os vídeos curtos como a estratégia principal.

Live em cidade pequena

Numa cidade como Ubiratã, a live pode virar ponto de encontro. Ideias que costumam dar certo: live direto da festa ou da feira da cidade, uma sessão semanal de dúvidas com o agrônomo ou o veterinário, a chegada de mercadoria na loja, um jogo do futebol amador, os bastidores da padaria de madrugada. As pessoas gostam de ver lugares conhecidos e de cumprimentar os amigos nos comentários. Mesmo dia, mesmo horário, toda semana.

Perguntas rápidas

Quantos seguidores precisa para fazer live no TikTok? Depende da conta e da região; 1.000 é o número mais citado. O aplicativo mostra o seu requisito.

Dá para fazer live sem cumprir o requisito? Na sua própria conta, não. Você pode entrar na live de outra pessoa como convidado, se for chamado.

Dá para ganhar dinheiro com live? Quem assiste pode mandar presentes que viram saldo para o criador, a partir dos 18 anos e conforme as regras do TikTok.