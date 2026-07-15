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Confira as datas dos atendimentos do MPPR em julho nos bairros de Curitiba

Confira as datas dos atendimentos do MPPR em julho nos bairros de Curitiba

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Confira as datas dos atendimentos do MPPR em julho nos bairros de Curitiba
Confira as datas dos atendimentos do MPPR em julho nos bairros de Curitiba

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC) realizará atendimento descentralizado nos bairros de Curitiba nos dias 8 e 17 de julho. A ação ocorrerá nos bairros Fazendinha e Sítio Cercado.

Áudio do Promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori

A iniciativa oferece aos cidadãos acesso aos serviços prestados pelo MPPR, sem a necessidade de deslocamento do cidadão até as sedes da instituição. Nas datas designadas, equipes estarão disponíveis para ouvir as demandas e fazer os encaminhamentos necessários em cada caso. São de atribuição do Ministério Público questões como dificuldade de acesso a serviços públicos (UBSs, UPAs, hospitais e escolas), problemas urbanos (iluminação pública, saneamento básico e coleta de lixo), direito de família (reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda de menor), infrações contra animais e meio ambiente, direitos da pessoa idosa e com deficiência, entre outros.

Documentação ‒ Os interessados devem levar seus documentos pessoais e quaisquer outros que tiverem relacionados ao caso que pretendem tratar.

Atendimento permanente – Além do serviço descentralizado, o NACC mantém atendimento permanente à população na sede do MPPR (Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Rua Deputado Mário de Barros, 1.290 – Térreo) e pelos telefones (41) 3250-4883 e (41) 3250-4963 ou pelo e-mail [email protected]

 

Confira as datas, locais e horários dos atendimentos descentralizados:

Fazendinha

Local: Rua da Cidadania Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700, Fazendinha)

Data: 08/07/2026 (quinta-feira)

Horário:10h às 16 horas

 

Sítio Cercado – atendimento descentralizado em conjunto com a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente

Local: R. Arcanjo São Rafael, 36a, Sítio Cercado

Data: 17/07/2026 (sexta-feira)

Horário: 14h às 17 horas 

 

Cidade Industrial de Curitiba – Jardim Eldorado

Local: Associação de Moradores e Amigos do Jardim Eldorado (R. Aloisio André Noering, 100,  Jardim Eldorado)

Data: 30/07/2026 (quinta-feira)

Horário: 14h às 16h.

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4226

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