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Conheça as datas dos atendimentos de outubro nos bairros de Curitiba

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Conheça as datas dos atendimentos de outubro nos bairros de Curitiba
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O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC) realizará atendimento descentralizado nos bairros de Curitiba entre os dias 15 e 22 de outubro. A prestação do serviço ocorrerá nos bairros Cajuru, Tatuquara, Fazendinha e Caximba.

Em algumas datas, os atendimentos serão realizados de forma conjunta, com a Defensoria Pública do Estado do Paraná. O objetivo é facilitar o acesso da população aos órgãos que integram o sistema de Justiça, prestando orientações às demandas trazidas. O serviço também possibilita maior contato das instituições públicas com as principais questões de cada região, sendo possível o diagnóstico de necessidades específicas e o fomento às estratégias mais eficazes para a resolução dos temas.

A iniciativa oferece aos cidadãos os serviços prestados pelo MPPR, sem a necessidade de deslocamento até a sede da instituição. Nas datas designadas, equipes estarão disponíveis para ouvir as demandas e fazer os encaminhamentos necessários em cada caso. São de atribuição do Ministério Público questões como dificuldade de acesso a serviços públicos (UBSs, UPAs, hospitais e escolas), problemas urbanos (iluminação pública, saneamento básico e coleta de lixo), direito de família (reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda de menor), infrações contra animais e meio ambiente, direitos da pessoa idosa e com deficiência, entre outros.

Documentação ‒ Os interessados devem levar seus documentos pessoais e quaisquer outros que tiverem relacionados ao caso que pretendem tratar.

Atendimento permanente – Além do serviço descentralizado, o NACC mantém atendimento permanente à população na sede do MPPR (Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Rua Deputado Mário de Barros, 1.290 – Térreo) e pelos telefones (41) 3250-4883 e (41) 3250-4963 ou pelo e-mail [email protected]

Confira as datas, locais e horários dos atendimentos descentralizados:

 

Tatuquara

Local: Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino (R. Tenente-Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, 375, Tatuquara)

Data: 15/10/2026 (quinta-feira)

Horário: 14 às 16 horas

Caximba

Local: CRAS Caximba (Estr. Delegado Bruno de Almeida, 8280, Caximba)

Data: 16/10/2026 (sexta-feira)

Horário: 13h30 às 15h30

Cajuru (atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)

Local: Rua da Cidadania Cajuru (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150, Cajuru)

Data: 21/10/2026 (quarta-feira)

Horário: 14 às 16 horas

Fazendinha (atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)

Local: Rua da Cidadania Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700, Fazendinha)

Data: 22/10/2026 (quinta-feira)

Horário: 14 às 16 horas

 

Informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação

[email protected]

(41) 3250-4264

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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