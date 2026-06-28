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Copa do Mundo de 2026: como Cabo Verde surpreendeu o mundo e conquistou vaga para mata-mata contra Argentina na Copa

Copa do Mundo de 2026: como Cabo Verde surpreendeu o mundo e conquistou vaga para mata-mata contra Argentina na Copa

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Copa do Mundo de 2026: como Cabo Verde surpreendeu o mundo e conquistou vaga para mata-mata contra Argentina na Copa
Legenda da foto, Em sua primeira vez jogando uma Copa, Cabo Verde se classificou para a fase mata-mata

Crédito, Reuters

Legenda da foto, Em sua primeira vez jogando uma Copa, Cabo Verde se classificou para a fase mata-mata

    • Author, Rob Stevens
    • Role, Da BBC Sport

  • Published

  • Tempo de leitura: 6 min

E o prêmio para a equipe — cujo país é formado por um grupo de 10 ilhas no Oceano Atlântico — será enfrentar a atual campeã Argentina nas 16 avos de final.

“Lágrimas de orgulho e alegria por toda parte nas arquibancadas”, disse o comentarista da rádio BBC Radio 5 Live, Rob Law, em Houston.

“Houve um momento bonito em que todos estavam reunidos olhando para seus celulares, esperando o apito final. Quando ele soou, as lágrimas correram no campo e também nas arquibancadas. Que momento. O maior momento da Copa do Mundo até agora.”

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Corinthia Mes

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