Cor vira ferramenta de humanização em hospitais: como a pintura transforma o cuidado e o bem-estar de pacientes

A cor vira ferramenta de humanização em hospitais e redefine a experiência de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde em ambientes de cura.

O ambiente hospitalar é frequentemente associado a sentimentos de ansiedade e frieza. No entanto, uma iniciativa crescente mostra que o uso da cor vira ferramenta de humanização em hospitais, transformando corredores e quartos em espaços mais acolhedores.

Essa abordagem não trata apenas de estética, mas de um recurso técnico e emocional que auxilia na recuperação. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Verginia, a cor consegue acalmar, distrair crianças em tratamento e tornar o ambiente menos hostil para quem permanece ali por longos períodos.

A seguir, vamos entender como essa união entre ciência e criatividade está mudando a realidade dos centros de saúde, conforme aponta o levantamento sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto Verginia.

O equilíbrio entre a estética e a exigência técnica

Escolher um tom vibrante não basta para garantir o sucesso de um projeto hospitalar. Eduardo Bathke, diretor-geral da Tintas Verginia, destaca que a cor vira ferramenta de humanização quando atende também a necessidades rigorosas de higiene e manutenção.

As tintas precisam resistir à limpeza frequente e proteger superfícies contra a umidade. Projetos bem-sucedidos priorizam acabamentos que facilitam a higienização, além de soluções antibacterianas que reduzem a proliferação de microrganismos.

Transformação social através da arte e da cor

Um exemplo marcante dessa prática ocorreu em um hospital pediátrico de Curitiba. O projeto utilizou desenhos feitos pelas próprias crianças, transformando suas histórias em murais que decoram fachadas e paredes internas da instituição.

Essa ação, viabilizada pelo Instituto Verginia, mostra que a cor vira ferramenta de humanização ao envolver a comunidade. Ao integrar artistas parceiros, a empresa conseguiu converter um cenário de tratamento em um ambiente lúdico e criativo.

A importância da governança no apoio hospitalar

Diferente de uma doação isolada, o trabalho do Instituto é pautado pela continuidade. Bathke afirma que a profissionalização das doações permite que o suporte vá além do produto, incluindo apoio técnico e acompanhamento de longo prazo.

O uso de leis de incentivo e comitês de avaliação garante que cada hospital receba o auxílio mais adequado, seja ele financeiro, técnico ou através de mão de obra voluntária, mantendo a cor como ferramenta de humanização ativa.

Critérios para a escolha de cores em clínicas

Ao planejar uma reforma, é essencial considerar o impacto psicológico. Tons mais suaves são indicados para áreas de repouso, visando a tranquilidade, enquanto cores vibrantes podem ser usadas em alas pediátricas para estimular a energia e a alegria.

O foco deve ser sempre o bem-estar do paciente. A cor vira ferramenta de humanização quando pensada como parte integrante do tratamento, reduzindo o estresse e tornando a permanência no hospital menos traumática para todos.

Perguntas Frequentes

1. Por que a cor é importante em hospitais? A cor ajuda a reduzir a ansiedade, acolhe os pacientes e torna o ambiente menos assustador, facilitando o processo de cura.

2. Além da cor, o que a tinta oferece aos hospitais? A tinta técnica oferece proteção contra umidade, resistência à limpeza, durabilidade e propriedades antibacterianas.

3. Como o Instituto Verginia seleciona os projetos? Através de comitês anuais, análise de propostas via formulário no site e parcerias diretas com artistas e instituições.

4. Como a arte infantil auxilia no ambiente hospitalar? Ela cria um vínculo afetivo entre a criança e o espaço, diminuindo o medo e promovendo a criatividade durante o tratamento.

5. O que torna uma iniciativa de cor sustentável? A continuidade, o acompanhamento técnico e a governança nas doações, garantindo que o ambiente seja mantido ao longo do tempo.