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O ambiente hospitalar é frequentemente associado a sentimentos de ansiedade e frieza. No entanto, uma iniciativa crescente mostra que o uso da cor vira ferramenta de humanização em hospitais, transformando corredores e quartos em espaços mais acolhedores.
Essa abordagem não trata apenas de estética, mas de um recurso técnico e emocional que auxilia na recuperação. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Verginia, a cor consegue acalmar, distrair crianças em tratamento e tornar o ambiente menos hostil para quem permanece ali por longos períodos.
A seguir, vamos entender como essa união entre ciência e criatividade está mudando a realidade dos centros de saúde, conforme aponta o levantamento sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto Verginia.
Escolher um tom vibrante não basta para garantir o sucesso de um projeto hospitalar. Eduardo Bathke, diretor-geral da Tintas Verginia, destaca que a cor vira ferramenta de humanização quando atende também a necessidades rigorosas de higiene e manutenção.
As tintas precisam resistir à limpeza frequente e proteger superfícies contra a umidade. Projetos bem-sucedidos priorizam acabamentos que facilitam a higienização, além de soluções antibacterianas que reduzem a proliferação de microrganismos.
Um exemplo marcante dessa prática ocorreu em um hospital pediátrico de Curitiba. O projeto utilizou desenhos feitos pelas próprias crianças, transformando suas histórias em murais que decoram fachadas e paredes internas da instituição.
Essa ação, viabilizada pelo Instituto Verginia, mostra que a cor vira ferramenta de humanização ao envolver a comunidade. Ao integrar artistas parceiros, a empresa conseguiu converter um cenário de tratamento em um ambiente lúdico e criativo.
Diferente de uma doação isolada, o trabalho do Instituto é pautado pela continuidade. Bathke afirma que a profissionalização das doações permite que o suporte vá além do produto, incluindo apoio técnico e acompanhamento de longo prazo.
O uso de leis de incentivo e comitês de avaliação garante que cada hospital receba o auxílio mais adequado, seja ele financeiro, técnico ou através de mão de obra voluntária, mantendo a cor como ferramenta de humanização ativa.
Ao planejar uma reforma, é essencial considerar o impacto psicológico. Tons mais suaves são indicados para áreas de repouso, visando a tranquilidade, enquanto cores vibrantes podem ser usadas em alas pediátricas para estimular a energia e a alegria.
O foco deve ser sempre o bem-estar do paciente. A cor vira ferramenta de humanização quando pensada como parte integrante do tratamento, reduzindo o estresse e tornando a permanência no hospital menos traumática para todos.
1. Por que a cor é importante em hospitais? A cor ajuda a reduzir a ansiedade, acolhe os pacientes e torna o ambiente menos assustador, facilitando o processo de cura.
2. Além da cor, o que a tinta oferece aos hospitais? A tinta técnica oferece proteção contra umidade, resistência à limpeza, durabilidade e propriedades antibacterianas.
3. Como o Instituto Verginia seleciona os projetos? Através de comitês anuais, análise de propostas via formulário no site e parcerias diretas com artistas e instituições.
4. Como a arte infantil auxilia no ambiente hospitalar? Ela cria um vínculo afetivo entre a criança e o espaço, diminuindo o medo e promovendo a criatividade durante o tratamento.
5. O que torna uma iniciativa de cor sustentável? A continuidade, o acompanhamento técnico e a governança nas doações, garantindo que o ambiente seja mantido ao longo do tempo.