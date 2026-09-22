Criança de 9 anos morre após ser baleada na cabeça enquanto jogava videogame em Guarapuava

Família confirmou a morte; tio de 19 anos foi preso em flagrante, autuado por tentativa de homicídio e posse irregular; doação de órgãos foi autorizada.

Matheus Lourenço Barbosa, de 9 anos, que foi baleado na cabeça enquanto jogava videogame em casa, em Guarapuava (Centro do Paraná), morreu na noite de segunda-feira (21). A informação foi confirmada pela família.

O caso ocorreu na tarde de sábado (19). A criança estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Ponta Grossa e teve morte encefálica confirmada; a família autorizou a doação de órgãos.

Prisão e versões sobre o disparo

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), o suspeito do disparo é o tio da vítima, um jovem de 19 anos, que foi preso em flagrante. Aos policiais, ele afirmou que estava brincando com a arma quando o disparo ocorreu.

Ainda de acordo com a PM-PR, o homem disse que deixou a arma cair após o disparo e que um dos amigos presentes pegou o objeto e fugiu. Em depoimento inicial, ele apontou um amigo; depois mudou a versão e indicou outra pessoa.

Uma adolescente de 16 anos que também estava no local foi conduzida à delegacia; a polícia registrou contradições no depoimento dela.

Arma e medidas policiais

A arma não havia sido localizada até a publicação da reportagem. Durante busca pessoal, os agentes encontraram uma cápsula de munição calibre .32 com o suspeito, e ele afirmou que o armamento estava em situação irregular.

O G1 informou que tenta identificar a defesa do suspeito.