dónde y a qué hora ver EN VIVO Leagues Cup

La Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026 continúa con su Jornada 2 para este sábado 8 de agosto, y entre los partidos imperdibles de la cartelera tendremos un duelo electrizante en el America First Field, donde Real Salt Lake se mide contra el Atlante.

Miguel Herrera y los Potros de Hierro buscarán tomar los siguientes 3 puntos para poner pie y medio dentro de los Cuartos, pero deberán de imponerse a unos Royals contra las cuerdas y saben crecerse en casa; conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.

¿Cómo llegan Real Salt Lake y Atlante?

La escuadra real de Pablo Mastroeni logró rescatar un valioso punto en su debut de la Leagues Cup, luego de sacarle un empate 1-1 a Tigres pero terminó por caer 6-5 en la tanda de penales, rompiendo una racha de cuatro partidos invictos como locales. Con este resultado, Real Salt Lake se queda en el 12° escalón del Grupo B.

Historia diferente para el Piojo Herrera y los Potros de Hierro, quienes se estrenaron con una contundente victoria en la Leagues Cup tras vencer a Whitecaps por la mínima diferencia en su visita al BC Place. Con este triunfo se mantiene en el 7° escalón con 3 puntos, peleando el último boleto a Cuartos de Final con León y Cruz Azul.

¿Cuáles son los próximos partidos de Real Salt Lake?

Real Salt Lake vs. FC Juárez : 11 de agosto

: 11 de agosto Real Salt Lake vs. Minnesota United : 15 de agosto

: 15 de agosto Real Salt Lake vs. Dallas FC : 19 de agosto

: 19 de agosto Orlando vs Real Salt Lake: 22 de agosto

¿Cuáles son los próximos partidos de Atlante?

Minnesota vs. Atlante : 11 de agosto

: 11 de agosto Atlante vs. Toluca : 15 de agosto

: 15 de agosto Tigres vs. Atlante : 21 de agosto

: 21 de agosto Atlante vs. León: 28 de agosto

¿A qué hora juega Real Salt Lake vs. Atlante HOY?

Fecha : sábado 8 de agosto 2026

: sábado 8 de agosto 2026 Horario : 20:00 horas (centro de México)

: 20:00 horas (centro de México) Sede: America First Field, Sandy, UT

¿Dónde ver Real Salt Lake vs. Atlante EN VIVO?

Streaming : Apple TV

: Apple TV Minuto a minuto: mediotiempo

Pronósticos

#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre Real Salt Lake vs. Atlante van así hasta el momento.

Real Salt Lake : -177

: -177 Empate : +325

: +325 Atlante FC: +410

Recuerda que los momios van cambiando constantemente, antes y durante el partido.