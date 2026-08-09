dónde y a qué hora ver EN VIVO Leagues Cup

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La Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026 continúa con su Jornada 2 para este sábado 8 de agosto, y entre los partidos imperdibles de la cartelera tendremos un duelo electrizante en el America First Field, donde Real Salt Lake se mide contra el Atlante.
Miguel Herrera y los Potros de Hierro buscarán tomar los siguientes 3 puntos para poner pie y medio dentro de los Cuartos, pero deberán de imponerse a unos Royals contra las cuerdas y saben crecerse en casa; conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.
La escuadra real de Pablo Mastroeni logró rescatar un valioso punto en su debut de la Leagues Cup, luego de sacarle un empate 1-1 a Tigres pero terminó por caer 6-5 en la tanda de penales, rompiendo una racha de cuatro partidos invictos como locales. Con este resultado, Real Salt Lake se queda en el 12° escalón del Grupo B.
Historia diferente para el Piojo Herrera y los Potros de Hierro, quienes se estrenaron con una contundente victoria en la Leagues Cup tras vencer a Whitecaps por la mínima diferencia en su visita al BC Place. Con este triunfo se mantiene en el 7° escalón con 3 puntos, peleando el último boleto a Cuartos de Final con León y Cruz Azul.
#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre Real Salt Lake vs. Atlante van así hasta el momento.
Recuerda que los momios van cambiando constantemente, antes y durante el partido.
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