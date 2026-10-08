Duas apostas do Paraná dividem prêmio da Lotofácil e levam R$ 510.861,35 cada

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Duas apostas registradas no Paraná acertaram as 15 dezenas do concurso 3799 da Lotofácil, sorteado na noite de quarta-feira (7), e receberam R$ 510.861,35 cada, conforme informou o G1.
Os bilhetes vencedores foram feitos em Curitiba e em Itaipulândia, no oeste do estado. Foram as únicas apostas do país a acertarem todas as dezenas sorteadas.
Números sorteados: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25.
O próximo sorteio, concurso 3800, será realizado nesta quinta-feira (8), com prêmio estimado em R$ 6 milhões, segundo G1.
Na Lotofácil, o apostador escolhe entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
A Apostas simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Os jogos podem ser feitos em casas Loterias ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, incluindo o site oficial das Loterias Caixa. Os sorteios regulares ocorrem às 21h de segunda a sexta-feira e às 11h aos domingos, conforme o calendário da Caixa.