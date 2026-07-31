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É falso que beneficiários do Bolsa Família terão pagamento suspenso por 17 dias, diz governo

É falso que beneficiários do Bolsa Família terão pagamento suspenso por 17 dias, diz governo

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É falso que beneficiários do Bolsa Família terão pagamento suspenso por 17 dias, diz governo
Bolsa Família: beneficiários não terão pagamento suspenso por 17 dias — Foto: Divulgação

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclareceu, nesta quinta-feira (dia 30), que é falsa a informação de que beneficiários do Bolsa Família terão o pagamento do benefício suspenso por 17 dias entre julho e agosto. Segundo a pasta, esse intervalo entre os ciclos de pagamento é regular e não representa interrupção no calendário do programa.

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Corinthia Mes

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