Comissão de Direitos Humanos do Senado acompanha julgamento no STF sobre investigação de Alexandre de Moraes

A Comissão de Direitos Humanos do Senado monitora de perto a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal que analisa possíveis investigações contra o ministro Alexandre de Moraes.

Os parlamentares acompanharam a sessão Público do Supremo durante a manhã. O julgamento da Petição 16.662 foi convocado pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, para avaliar documentos reunidos pela Polícia Federal. Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, a mobilização no Legislativo busca exercer o papel de fiscalização constitucional.

O pedido de investigação e a posição da CDH

O requerimento para a audiência na CDH foi apresentado pelo Senado Alessandro Vieira (MDB-SE). O parlamentar defendeu que o Legislativo deve cumprir seu dever de fiscalizar e argumentou que o caso reflete uma infiltração profunda do crime organizado nas instituições. O Senado afirmou que busca, acima de tudo, justiça e a aplicação da lei de forma igual para todos os envolvidos.

Alessandro Vieira declarou que pretende solicitar novamente a instalação de uma CPI específica para apurar a relação de ministros do STF com Daniel Vorcaro. Segundo o Senado, a solicitação já conta com o apoio de 40 assinaturas. A presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ressaltou que a comissão não deve antecipar o julgamento da Corte nem substituir o Ministério Público.

Críticas e o debate sobre a reforma do Judiciário

Durante a audiência, senadores como Esperidião Amin (PP-SC), Carlos Viana (PSD-MG) e Tereza Cristina (PP-MS) reforçaram a necessidade de avançar com propostas de reforma do Judiciário. O grupo criticou a falta de tramitação de pedidos de impeachment contra ministros do STF e defendeu critérios mais rígidos, como a meritocracia, para a indicação de futuros membros da Corte.

O contexto da crise envolve o levantamento do sigilo, feito pelo ministro André Mendonça, de um relatório da Polícia Federal. O documento aponta o envio de mais de 50 mensagens de Daniel Vorcaro para Alexandre de Moraes entre dezembro de 2023 e novembro de 2025. Moraes nega irregularidades e acusa Mendonça de atuar com seletividade na liberação de dados.

Status do julgamento no Supremo

A sessão no STF foi suspensa por volta das 13h desta terça-feira. Houve impedimentos declarados pelos ministros Nunes Marques e Dias Toffoli. A expectativa é que o julgamento seja retomado para apreciar uma questão de ordem de Gilmar Mendes, que sugere a análise conjunta das acusações contra Moraes e Mendonça, além da possível redistribuição da relatoria do caso Banco Master.

Perguntas e Respostas

Por que a CDH se reuniu sobre o caso? A comissão se reuniu para discutir os desdobramentos institucionais do julgamento no STF sobre a suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Qual é a petição em análise no STF? Trata-se da Petição 16.662, que analisa documentos da Polícia Federal sobre a troca de mensagens entre o ministro e o dono do extinto Banco Master.

O que o Senado Alessandro Vieira defende? Ele defende a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a relação entre ministros do STF e Vorcaro, alegando ser uma atribuição fiscalizatória do Senado.

O que diz a senadora Damares Alves sobre a atuação da CDH? Ela afirmou que a comissão não deve substituir o Judiciário ou o Ministério Público, mas ponderou que o Senado não pode ser indiferente a fatos que envolvam direitos fundamentais.

Qual a proposta de Gilmar Mendes para o julgamento? O ministro propôs suspender a análise imediata e retomar o julgamento na próxima semana, com uma apreciação conjunta das acusações contra Alexandre de Moraes e André Mendonça.