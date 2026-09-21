Fábio Dalécio participa de encontro do cooperativismo em Maringá

O candidato a deputado estadual Fábio Dalécio participou, nesta quinta-feira (17), em Maringá, do segundo dia dos Encontros de Núcleos Cooperativos de 2026, promovido pelo Sistema Ocepar. O evento reuniu 198 participantes de 18 cooperativas das regiões Norte e Noroeste do Paraná, representando os seis ramos do cooperativismo.

Convidado para se apresentar aos dirigentes cooperativistas, Fábio Dalécio falou sobre sua trajetória na vida pública e apresentou propostas relacionadas ao desenvolvimento regional, à agricultura, à infraestrutura, à geração de empregos, à qualificação profissional e ao fortalecimento do cooperativismo.

Entre as lideranças do setor presentes estavam o presidente-executivo da Coamo, Airton Galinari, e o presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Aroldo Gallassini, o presidente da Cooperativa Coagru, Cavalini Carvalho, além de presidentes, conselheiros, executivos e gestores de diversas cooperativas paranaenses.

Realizado no Centro de Eventos Bondam, no Parque do Japão, o encontro também contou com integrantes da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) e teve como um dos principais temas a importância da representação institucional das cooperativas junto ao Poder Legislativo.

Durante a programação, o Sistema Ocepar destacou a dimensão econômica e social do cooperativismo paranaense e a necessidade de uma atuação política institucional voltada às pautas de interesse do setor.

Para Fábio Dalécio, a participação no encontro foi uma oportunidade importante de ouvir diretamente quem vive o cooperativismo no dia a dia e apresentar sua visão sobre o papel que um deputado estadual pode desempenhar na defesa dos interesses dos municípios e das regiões.