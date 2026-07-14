Fiesta com 38 multas é apreendido pela Transitar em Cascavel

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Por Allan Machado
Atualizado em
Uma abordagem realizada por agentes da Transitar resultou na apreensão de um Ford Fiesta que acumulava dezenas de infrações e uma elevada dívida relacionada ao veículo. A fiscalização ocorreu na Rua Carlos de Carvalho, em Cascavel.
Durante a verificação da documentação, os agentes constataram que o automóvel possuía 38 multas registradas, totalizando um valor de pendência de R$ 13.150,00 em débitos. As irregularidades impediram a liberação do veículo no local.
Também foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida desde 2016, situação identificada durante a abordagem realizada pela equipe de fiscalização.
Diante das irregularidades verificadas, o Ford Fiesta foi apreendido e removido, sendo encaminhado ao pátio para a adoção dos procedimentos administrativos previstos na legislação de trânsito.
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