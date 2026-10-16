Frente fria pode levar temperaturas próximas de 0ºC ao sul do Paraná em outubro

Simepar prevê mínimas em General Carneiro e Palmas: 8°C no sábado (17), 5°C no domingo e 3°C na segunda-feira (18); instabilidade volta a intensificar-se a partir de quarta (21).

Segundo revisão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar), termômetros no extremo sul do estado podem se aproximar de 0ºC nos próximos dias.

O Simepar aponta previsão de mínimas de 8ºC no sábado (17), 5ºC no domingo e 3ºC na segunda-feira (18)</b) para cidades como General Carneiro, Palmas e região.

Quando e onde as baixas devem ocorrer

O resfriamento começa a se acentuar a partir do anoitecer de sexta (16), após um ciclone extratropical que manteve o tempo instável. As menores temperaturas devem ser sentidas especialmente no extremo sul do Paraná, conforme a revisão do Simepar.

Previsão para os próximos dias

De acordo com o Simepar:

Na sexta (16) a instabilidade perde força em comparação aos dias anteriores, mas ainda há muita nebulosidade e possibilidade de chuvas ocasionais em boa parte do estado.

No sábado (17) as temperaturas ficam baixas/amenas em todo o Paraná, com mínimas abaixo de 10ºC em vários municípios da metade sul; o sol aparece em alguns momentos e a nebulosidade varia.

O domingo (18) e a segunda-feira (19) têm tempo mais estável em grande parte do estado, com destaque para as baixas temperaturas no amanhecer; no leste há chance de chuviscos entre a Serra do Mar e o litoral.

As chuvas mais expressivas retornam de forma isolada na terça-feira (20). A partir de quarta (21) inicia-se um período de forte instabilidade que, segundo o Simepar, pode prosseguir até pelo menos o domingo de eleições (25), com volumes previstos acima de 100 mm e risco de tempestades.

Contexto histórico das temperaturas em outubro

O Simepar lembra que as temperaturas previstas são baixas para o histórico do mês. Em outubro, as médias históricas registradas no estado são:

Temperaturas máximas: extremo noroeste acima de 30°C; extremo oeste e norte entre 28°C e 30°C; sudoeste e Campos Gerais entre 26°C e 28°C; região Central e litoral entre 24°C e 26°C; Sul e Região Metropolitana de Curitiba entre 22°C e 24°C.

Temperaturas mínimas: noroeste entre 18°C e 20°C; oeste, norte e litoral entre 16°C e 18°C; sudoeste, Campos Gerais e parte leste da Região Metropolitana de Curitiba entre 14°C e 16°C; Centro-Sul e parte oeste da RMC entre 12°C e 14°C.

Temperaturas médias: extremo oeste, noroeste e cidades na divisa com São Paulo entre 22°C e 24°C; Centro-Sul e Região Metropolitana de Curitiba entre 16°C e 18°C; capital e áreas como Palmas e General Carneiro entre 14°C e 16°C.

As informações desta reportagem foram compiladas a partir da revisão do Simepar sobre a previsão para o Paraná divulgada em 16 de outubro de 2026.