Gaeco cumpre mandados na 2ª fase de operação que apura possível envolvimento de policiais militares de Maringá, Mandaguaçu e Sarandi na prática de crimes

O Núcleo de Maringá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 2 de julho, 13 mandados judiciais na segunda fase da Operação Armeiro, que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, dentre outros, com possível envolvimento de agentes de segurança pública.

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Expedidas pela Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual, as ordens judiciais foram cumpridas em endereços relacionados aos investigados em Maringá e Mandaguaçu, com o apoio e a atuação conjunta do 4º Batalhão de Polícia Militar e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Paraná. Os mandados (nove de busca e apreensão e quatro de afastamento das funções) foram dirigidos a quatro policiais militares lotados nas cidades de Maringá, Mandaguaçu e Sarandi.

Primeira fase – As investigações tiveram início em março de 2025, após o Gaeco de Maringá receber informações relacionadas à possível prática de crimes envolvendo militares, civis e pessoas jurídicas. Com o avanço das apurações e a obtenção de evidências quanto às infrações praticadas, houve a deflagração da fase ostensiva da investigação, objetivando o cumprimento de ordens judiciais em relação aos alvos então identificados. Concluída essa fase, houve o oferecimento de denúncia criminal, estando a ação penal em andamento.

Segunda fase – Após o início da ação penal em relação ao primeiro grupo de investigados, novas evidências foram descobertas, com identificação de outros quatro agentes públicos que também atuariam em contexto de flagrantes preparados, associação ao tráfico e tráfico de drogas, especialmente com apreensão e desvio de parte das substâncias apreendidas.

Referência – O nome da operação deve-se à forma de atuação de um dos investigados, que fornecia para determinada agremiação criminosa armas de fogo utilizadas especialmente para o êxito do narcotráfico.

Coletiva de imprensa

Mais informações sobre a operação serão prestadas em atendimento à imprensa às 10h30 na sede do Gaeco em Maringá (Avenida XV de Novembro, 455-A, Centro, telefone 44 3226-6708).

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25/02/2026 – Gaeco cumpre mandados de busca e de prisão em operação que apura possível envolvimento de três policiais militares de Maringá na prática de diversos crimes

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