Gato Renato desaparece no bairro Santa Felicidade em Curitiba

Um gato chamado Renato está desaparecido no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. A informação foi repassada por um internauta à CGN, que está auxiliando na divulgação para ampliar as chances de reencontro.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do animal ou encontrá-lo, pode entrar em contato pelo número de telefone (45) 99831-0947 para colaborar com a devolução.

Serviço de achados e perdidos da CGN

A CGN oferece uma editoria de achados e perdidos totalmente gratuita para auxiliar na divulgação de objetos, animais ou documentos perdidos ou encontrados. Por meio da plataforma online disponível em https://achadoseperdidos.cgn.app.br/, é possível fazer uma publicação que será compartilhada nas redes sociais da CGN, aumentando a visibilidade do anúncio.

Além disso, quem encontrar algo que possa ser de outra pessoa pode colaborar com a publicação para ajudar na devolução dos itens.

Importância da colaboração da comunidade

A participação dos moradores é fundamental para aumentar as chances de resolver casos como o do gato Renato. A plataforma da CGN proporciona um canal seguro e gratuito para publicar essas ocorrências, contribuindo para o bem-estar dos animais e o suporte aos donos.