9 Hábitos simples para transformar sua Saúde começando hoje

Cuidar do corpo e da mente não precisa ser uma tarefa complexa ou cheia de sacrifícios. Muitas vezes, as pequenas mudanças na nossa rotina diária são as que trazem os maiores impactos a longo prazo.

Se você quer ter mais energia, foco e longevidade, confira esta lista com 9 hábitos práticos que você pode adotar na sua rotina a partir de agora:

1. Beba um copo de água ao acordar

O seu corpo passa cerca de 8 horas em jejum e desidrata naturalmente durante o sono. Beber água logo cedo ativa o seu metabolismo e ajuda a despertar os órgãos internos.

2. Troque o elevador pelas escadas

A atividade física não acontece apenas dentro da academia. Subir alguns lances de escada por dia fortalece as pernas e melhora a sua saúde cardiovascular sem tomar o seu tempo.

3. Aplique a regra 20-20-20 para os olhos

Se você trabalha muito tempo no computador, olhe para algo a 6 metros de distância por 20 segundos a cada 20 minutos. Isso reduz drasticamente a fadiga ocular e a dor de cabeça.

4. Inclua uma cor nova no seu prato

Tente adicionar um vegetal ou legume de cor diferente nas suas refeições principais. Quanto mais colorido for o seu prato, maior será a variedade de vitaminas e minerais ingeridos.

5. Tome 15 minutos de sol diariamente

A luz solar é a principal fonte de Vitamina D, essencial para os ossos e para o sistema imunológico. Tente se expor ao sol no início da manhã ou no final da tarde.

6. Pratique a respiração consciente

Quando o estresse apertar, pare por um minuto. Puxe o ar pelo nariz por 4 segundos, segure por 4 e solte pela boca por mais 4 segundos para acalmar o sistema nervoso.

7. Desligue as telas 30 minutos antes de dormir

A luz azul do celular e da TV bloqueia a produção de melatonina, o hormônio do sono. Troque as redes sociais por um livro físico para dormir mais rápido e profundamente.

8. Faça lanches com castanhas e sementes

Em vez de comer biscoitos no meio da tarde, escolha um punhado de castanhas, nozes ou amêndoas. Elas são ricas em gorduras boas que dão saciedade e protegem o coração.

9. Cultive momentos de silêncio

Reserve cinco minutos do seu dia para ficar sem nenhuma distração, música ou pensamento focado em trabalho. O silêncio ajuda o cérebro a processar o dia e reduz a ansiedade.