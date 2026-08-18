IDOSO MORRE APÓS SER ATINGIDO POR TRATOR CONDUZIDO PELO PRÓPRIO FILHO

Um homem de 76 anos, identificado como José Roberto Ouro, morreu após ser atingido por um trator durante uma atividade em uma propriedade rural de Limeira (SP), na tarde deste sábado (15).

O acidente aconteceu em uma propriedade localizada às margens da Rodovia José Santa Rosa,na zona rural do município.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, o trator era conduzido pelo filho da vítima, de 20 anos. O rapaz relatou que realizava uma atividade de rotina quando iniciou o deslocamento do equipamento e não percebeu a presença do pai.

De acordo com o depoimento, o trator não possuía retrovisores e o jovem afirmou que não percebeu qualquer impacto. Ele teria parado após ouvir os gritos da mãe.

José Roberto foi encontrado próximo à roda do trator e socorrido até a Santa Casa de Limeira, mas não resistiu aos ferimentos.

A dinâmica do acidente, porém, ainda não foi totalmente esclarecida. Segundo os relatos colhidos pela polícia, ninguém teria presenciado integralmente o momento em que o idoso foi atingido.

Ainda conforme as informações divulgadas, José Roberto apresentava dificuldades de locomoção e equilíbrio. A investigação considera diferentes possibilidades, incluindo uma eventual queda, perda de equilíbrio ou mal súbito antes do contato com o trator.

A Polícia Científica realizou perícia no local, e exames deverão auxiliar na investigação.

O filho se apresentou espontaneamente à polícia, prestou esclarecimentos e colaborou com o atendimento ao pai. Não houve prisão em flagrante. O caso segue sendo investigado para esclarecer a dinâmica e as circunstâncias da morte.

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