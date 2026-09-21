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Inmet coloca 55 cidades do extremo Oeste do Paraná em alerta vermelho para tempestades

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Aviso do Inmet vale até 23h59 desta segunda (21) e prevê chuva intensa, ventos acima de até 100 km/h e queda de granizo em 55 municípios.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho — nível de grande perigo — para 55 cidades do extremo Oeste do Paraná nesta segunda-feira (21). O aviso, válido até as 23h59, aponta chance de chuva muito intensa, ventos fortes e queda de granizo.

Alerta e riscos

O alerta vermelho indica possibilidade de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de até 100 milímetros no dia, ventos acima de até 100 km/h e queda de granizo. Entre os riscos citados estão danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Além disso, outras 348 cidades do estado estão sob alerta laranja, de perigo: previsão de chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia, ventos de 60 a até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, com risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Previsão

Segundo o Simepar, o dia começa estável em grande parte do Paraná, mas uma frente fria em avanço pela região Sul, combinada com um sistema de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai, favorece a entrada de umidade e calor, deixando a atmosfera instável.

As primeiras instabilidades devem atingir o Oeste, Sudoeste e Sul ainda pela manhã, com chuva irregular. “Entre a tarde e a noite, a organização da instabilidade é maior, proporcionando a ocorrência de tempestades, algumas severas, em boa parte do estado”, afirmou Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Para terça-feira (22), a previsão indica que o tempo seguirá instável com risco maior de tempestades nas regiões Leste e Noroeste, e melhora das condições a partir da tarde em algumas áreas.

Orientações

O Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante tempestades. Em caso de enxurrada, orienta-se colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Se houver confirmação de situação de grande perigo, a orientação é procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre. A população pode acompanhar Alerta da Defesa Civil pelo telefone 199 e do Corpo de Bombeiros pelo 193. Também é possível receber Alerta meteorológicos da Defesa Civil por SMS: envie o CEP para o número 40199.

Cidades sob alerta vermelho

O aviso do Inmet abrange as seguintes 55 cidades do extremo Oeste do Paraná:

  • Ampére
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Boa Esperança do Iguaçu
  • Boa Vista da Aparecida
  • Bom Jesus do Sul
  • Bom Sucesso do Sul
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Clevelândia
  • Coronel Vivida
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Dois Vizinhos
  • Enéas Marques
  • Flor da Serra do Sul
  • Foz do Iguaçu
  • Francisco Beltrão
  • Honório Serpa
  • Itaipulândia
  • Itapejara d’Oeste
  • Lindoeste
  • Manfrinópolis
  • Mangueirinha
  • Mariópolis
  • Marmeleiro
  • Matelândia
  • Medianeira
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Palmas
  • Pato Branco
  • Pérola d’Oeste
  • Pinhal de São Bento
  • Planalto
  • Pranchita
  • Quedas do Iguaçu
  • Realeza
  • Renascença
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São João
  • São Jorge d’Oeste
  • São Miguel do Iguaçu
  • Saudade do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Sulina
  • Três Barras do Paraná
  • Verê
  • Vitorino
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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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