Inmet coloca 55 cidades do extremo Oeste do Paraná em alerta vermelho para tempestades

Aviso do Inmet vale até 23h59 desta segunda (21) e prevê chuva intensa, ventos acima de até 100 km/h e queda de granizo em 55 municípios.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho — nível de grande perigo — para 55 cidades do extremo Oeste do Paraná nesta segunda-feira (21). O aviso, válido até as 23h59, aponta chance de chuva muito intensa, ventos fortes e queda de granizo.

Alerta e riscos

O alerta vermelho indica possibilidade de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de até 100 milímetros no dia, ventos acima de até 100 km/h e queda de granizo. Entre os riscos citados estão danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Além disso, outras 348 cidades do estado estão sob alerta laranja, de perigo: previsão de chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia, ventos de 60 a até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, com risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Previsão

Segundo o Simepar, o dia começa estável em grande parte do Paraná, mas uma frente fria em avanço pela região Sul, combinada com um sistema de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai, favorece a entrada de umidade e calor, deixando a atmosfera instável.

As primeiras instabilidades devem atingir o Oeste, Sudoeste e Sul ainda pela manhã, com chuva irregular. “Entre a tarde e a noite, a organização da instabilidade é maior, proporcionando a ocorrência de tempestades, algumas severas, em boa parte do estado”, afirmou Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Para terça-feira (22), a previsão indica que o tempo seguirá instável com risco maior de tempestades nas regiões Leste e Noroeste, e melhora das condições a partir da tarde em algumas áreas.

Orientações

O Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante tempestades. Em caso de enxurrada, orienta-se colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Se houver confirmação de situação de grande perigo, a orientação é procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre. A população pode acompanhar Alerta da Defesa Civil pelo telefone 199 e do Corpo de Bombeiros pelo 193. Também é possível receber Alerta meteorológicos da Defesa Civil por SMS: envie o CEP para o número 40199.

Cidades sob alerta vermelho

O aviso do Inmet abrange as seguintes 55 cidades do extremo Oeste do Paraná: