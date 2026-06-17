Inovação no transporte coletivo: pagamento por aproximação

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Há poucos anos, embarcar em um ônibus exigia dinheiro em espécie, vale-transporte ou créditos carregados previamente em um cartão. Hoje, […]
Há poucos anos, embarcar em um ônibus exigia dinheiro em espécie, vale-transporte ou créditos carregados previamente em um cartão. Hoje, basta aproximar um cartão bancário, utilizar o celular ou concluir uma transação digital para acessar o sistema.
A mudança, que há poucos meses parecia novidade, acaba de atingir uma marca importante: a Metrocard superou 1 milhão de utilizações da tecnologia EMV no transporte coletivo metropolitano.
O sistema permite o pagamento por aproximação utilizando cartões de crédito e débito, Google Wallet e outras soluções digitais, eliminando etapas e tornando o embarque mais rápido e conveniente.
Mais do que um número expressivo, a marca revela uma mudança de comportamento dos passageiros e mostra como a tecnologia vem transformando a experiência de quem utiliza o transporte coletivo diariamente.
Conveniência que conquistou os passageiros
A rápida adesão tem uma explicação simples: praticidade.
Com a tecnologia EMV, o passageiro não precisa necessariamente carregar dinheiro em espécie ou adquirir créditos antecipadamente para utilizar o sistema. Basta aproximar o cartão ou o celular diretamente na catraca.
A facilidade reduziu barreiras e aproximou o transporte coletivo dos hábitos digitais já presentes em praticamente todas as atividades do dia a dia.
“O transporte coletivo precisa acompanhar a evolução dos hábitos das pessoas. Quando o embarque se torna mais simples, o sistema ganha eficiência e o passageiro ganha comodidade”, destaca a Metrocard.
Em poucos meses, a solução alcançou mais de 1 milhão de utilizações, consolidando uma das mais rápidas adesões tecnológicas já registradas no sistema metropolitano.
Tecnologia aplicada à mobilidade
A adoção dos pagamentos por aproximação faz parte de um processo mais amplo de modernização liderado pela Metrocard.
Além das novas formas de pagamento, a entidade reúne soluções como biometria facial, gerenciamento inteligente de frota, monitoramento operacional em tempo real e aplicativo com acompanhamento de linhas e horários.
O objetivo é tornar o transporte coletivo mais conectado à rotina dos passageiros e oferecer uma experiência cada vez mais eficiente.
Atualmente, as 18 empresas associadas à Metrocard operam mais de 850 ônibus e realizam quase 500 mil deslocamentos diariamente em toda a integração entre Curitiba e Região Metropolitana.
Uma transformação que já está em movimento
A marca de 1 milhão de utilizações mostra que os passageiros estão cada vez mais abertos a soluções que simplificam a mobilidade urbana.
Mais do que uma inovação tecnológica, o pagamento por aproximação representa uma evolução na forma de acessar o transporte coletivo: menos etapas, mais flexibilidade e mais praticidade para quem precisa se deslocar todos os dias.
E os números mostram que essa transformação já ganhou espaço na rotina da Região Metropolitana.
Fonte do Artigo
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