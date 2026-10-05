Brincadeira em escola de Castro terminou com morte de menino de 12 anos

Luigi Gabriel da Cruz Sales caiu durante brincadeira no Colégio Estadual Professor Basílio Chrum, ficou internado por mais de uma semana e morreu; Polícia Civil investiga.

Uma brincadeira entre colegas no Colégio Estadual Professor Basílio Chrum, em Castro (Campos Gerais), terminou com a morte do menino de 12 anos Luigi Gabriel da Cruz Sales. Ele se machucou no dia 25 de setembro, ficou internado por mais de uma semana e morreu no sábado, 4 de outubro.

O que ocorreu

segundo G1 da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a queda ocorreu durante uma brincadeira em que a criança se senta e dois colegas a levantam puxando pelos braços. Luigi bateu o rosto no chão e, em seguida, foi internado em estado grave.

Investigação Polícia

O caso é investigado pela Polícia Civil e, a princípio, está sendo tratado como um acidente. O delegado responsável pelo inquérito, Marcondes Ribeiro, declarou que, em análise preliminar, não Acredito que houve intenção de machucar ou risco assumido por algum adolescente, mas afirmou que a apuração será aprofundada, inclusive sobre a prestação de socorro.

A polícia informou que também vai apurar o tempo decorrido entre a queda e o atendimento: o fato ocorreu por volta das 13h40 e a criança foi encaminhada ao Pronto Atendimento somente às 16h25, intervalo que será verificado para identificar possível omissão da escola ou de equipes médicas.

Resposta da escola e da prefeitura

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) dispensou os alunos do colégio no dia 5 de outubro e ofereceu acolhimento e apoio psicossocial à comunidade escolar. A secretaria lamentou o falecimento e afirmou que acompanha o caso e presta apoio aos familiares e à escola.

A Secretaria Municipal de Esporte de Castro publicou nota de pesar e manifestou solidariedade à família, lembrando a trajetória e o sorriso do atleta.

Sepultamento

Luigi Gabriel da Cruz Sales foi sepultado nesta segunda-feira (5) no cemitério Frei Mathias de Castro.