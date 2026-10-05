Brincadeira em escola de Castro terminou com morte de menino de 12 anos

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Uma brincadeira entre colegas no Colégio Estadual Professor Basílio Chrum, em Castro (Campos Gerais), terminou com a morte do menino de 12 anos Luigi Gabriel da Cruz Sales. Ele se machucou no dia 25 de setembro, ficou internado por mais de uma semana e morreu no sábado, 4 de outubro.
segundo G1 da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a queda ocorreu durante uma brincadeira em que a criança se senta e dois colegas a levantam puxando pelos braços. Luigi bateu o rosto no chão e, em seguida, foi internado em estado grave.
O caso é investigado pela Polícia Civil e, a princípio, está sendo tratado como um acidente. O delegado responsável pelo inquérito, Marcondes Ribeiro, declarou que, em análise preliminar, não Acredito que houve intenção de machucar ou risco assumido por algum adolescente, mas afirmou que a apuração será aprofundada, inclusive sobre a prestação de socorro.
A polícia informou que também vai apurar o tempo decorrido entre a queda e o atendimento: o fato ocorreu por volta das 13h40 e a criança foi encaminhada ao Pronto Atendimento somente às 16h25, intervalo que será verificado para identificar possível omissão da escola ou de equipes médicas.
A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) dispensou os alunos do colégio no dia 5 de outubro e ofereceu acolhimento e apoio psicossocial à comunidade escolar. A secretaria lamentou o falecimento e afirmou que acompanha o caso e presta apoio aos familiares e à escola.
A Secretaria Municipal de Esporte de Castro publicou nota de pesar e manifestou solidariedade à família, lembrando a trajetória e o sorriso do atleta.
Luigi Gabriel da Cruz Sales foi sepultado nesta segunda-feira (5) no cemitério Frei Mathias de Castro.