Lotofácil 3752 acumula e prêmio sobe para R$ 5 milhões; veja dezenas, rateio e como apostar

A Lotofácil voltou a acumular. O concurso 3752, realizado na noite desta segunda-feira (3), no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa principal. Com isso, o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio passou para R$ 5 milhões.

As dezenas sorteadas foram 02, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 24.

Embora ninguém tenha acertado os 15 números, milhares de apostadores deixaram o concurso premiados nas demais faixas. Ao todo, 533.067 apostas foram contempladas com 11, 12, 13 ou 14 acertos, distribuindo valores entre R$ 7 e R$ 2.619,52.

Segundo a Caixa, o concurso arrecadou R$ 19.966.919,00. O acumulado reservado para os concursos de final zero alcançou R$ 594.516,19, enquanto o fundo destinado ao sorteio especial da Lotofácil da Independência chegou a R$ 141.617.980,89.

Rateio da Lotofácil 3752

A distribuição dos prêmios do concurso ficou da seguinte forma.

15 acertos : não houve ganhadores;

: não houve ganhadores; 14 acertos : 151 apostas ganharam R$ 2.619,52 cada;

: 151 apostas ganharam R$ 2.619,52 cada; 13 acertos : 5.334 apostas receberam R$ 35;

: 5.334 apostas receberam R$ 35; 12 acertos : 73.869 apostas ganharam R$ 14;

: 73.869 apostas ganharam R$ 14; 11 acertos: 453.713 apostas foram premiadas com R$ 7.

Como apostar na Lotofácil

Criada em 2003, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. O volante possui 25 números, dos quais o apostador deve marcar entre 15 e 20 dezenas.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Também é possível utilizar a Surpresinha, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema, e a Teimosinha, que mantém a mesma aposta válida por concursos consecutivos.

Além das apostas individuais, a modalidade permite participação por meio de bolões, opção utilizada por grupos de jogadores que desejam dividir custos e eventuais premiações.

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Qual é a chance de ganhar na Lotofácil?

Entre as principais modalidades das Loterias Caixa, a Lotofácil é conhecida por oferecer uma das probabilidades mais favoráveis de premiação.

Na aposta simples, de 15 números, a chance de acertar todas as dezenas sorteadas é de 1 em 3.268.760.

As probabilidades aumentam significativamente nas demais faixas de premiação:

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE 14 acertos: 1 em 21.792;

1 em 21.792; 13 acertos: 1 em 692;

1 em 692; 12 acertos: 1 em 60;

1 em 60; 11 acertos: 1 em 11. Quanto maior o número de dezenas marcadas no volante, maiores são as chances de acerto. Em contrapartida, o valor da aposta também aumenta.

O primeiro sorteio da Lotofácil

A Lotofácil foi lançada pela Caixa em 29 de setembro de 2003. No concurso inaugural, o prêmio bruto de R$ 250 mil foi dividido entre cinco apostas vencedoras, marcando o início de uma modalidade que rapidamente se consolidou entre as mais procuradas do país.

Desde então, a loteria passou a realizar sorteios quase diários, premiando apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa Econômica Federal, conforme o valor da premiação. Quem realizou a aposta pelos canais digitais também pode receber determinados valores diretamente na conta cadastrada, observadas as regras da instituição.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias contados da data do sorteio. Depois desse período, os valores prescrevem e são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme prevê a legislação.

A participação nas Loterias Caixa é permitida apenas para maiores de 18 anos.